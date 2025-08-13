Τραγωδία στην Ιταλία: Σκάφος που μετέφερε μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Λαμπεντούζα – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραγωδία στην Ιταλία: Σκάφος που μετέφερε μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Λαμπεντούζα – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Ένα μικρό σκάφος φορτωμένο με μετανάστες ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών της Λαμπεντούζα, στην Ιταλία. Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς. Οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το ναυάγιο είναι εξαιρετικά περίπλοκες.

Το ναυάγιο σημειώθηκε 14 μίλια νοτιοδυτικά του νησιού. Βρέθηκαν περίπου είκοσι σοροί, ενώ εκτιμάται ότι ακόμα 27 άτομα αγνοούνται. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Radio Radicale, Sergio Scandura, στο πλοίο επέβαιναν 97 άτομα.

Το μικρό σκάφος προφανώς ανατράπηκε. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 70 έως 80 επιζώντες. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Οι σοροί, που βρίσκονται ήδη σε πολλά περιπολικά σκάφη, αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι εντός μερικών ωρών.

Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες της ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, για εντοπισμό τυχόν άλλων επιζώντων.

 

