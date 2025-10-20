Γάζα: Η κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς παραμένει σε ισχύ διαβεβαιώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
πηγή: EPA/HAITHAM IMAD

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή (19/10) ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Μέση Ανατολή: Επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ για την εκεχειρία στη Γάζα

«Ναι, είναι», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Άφησε εξάλλου να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

Το Ισραήλ έκανε λόγο νωρίτερα για δυο νεκρούς στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι έπειτα από σειρά αεροπορικών επιδρομών, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως σταματά τις επιχειρήσεις κι επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Συνταξιοδότηση: 3 χρόνια αργότερα η αύξηση ορίων ηλικίας – Ποιοι ασφαλισμένοι θα επηρεαστούν

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:50 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Δύο νεκροί από την πτώση εμπορικού αεροσκάφους στην θάλασσα κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι βγήκε από τον διάδρομο κατά τ...
04:35 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Δύο νεκροί έπειτα από επιδρομή με drone της Ουκρανίας στα νότια της χώρας

Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος την Κυριακή (19/10) είχε αποτέλεσμα να χά...
03:30 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Η Ακτοφυλακή διέσωσε δεκάδες μετανάστες ανοικτά της Λαμπεντούζα – Εντοπίστηκαν δύο σοροί

Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Κυριακή (19/10) ότι διέσωσε 91 ανθρώπους που επέβαιναν σε ...
03:15 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να στείλει στρατό – μονάδες της Εθνοφρουράς – στ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης