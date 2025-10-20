Ιωάννα Πηλιχού για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αν κάποιος όντως φοβάται κάτι αποφεύγει να εκθέσει τον εαυτό του στον φόβο»

Με αφορμή την παράσταση στην οποία και πρωταγωνιστεί για δεύτερη σεζόν, η Ιωάννα Πηλιχού παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τη δημοσιογράφο Ευαγγελίνα Βόσνου την Κυριακή (19/10) στο OPEN.

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τον επαγγελματικό της χώρο όσο και στην πιθανή καλλιτεχνική επάνοδο του συναδέλφου της, Πέτρου Φιλιππίδη.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Πηλιχού σημείωσε χαρακτηριστικά πως «περισσότερο με ενοχλεί η ανασφάλεια που έχει η δουλειά. Πολλές φορές μπορεί να βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι αυτό το ζητούμενο τους. Μπορεί να είναι τα φώτα της δουλειάς, μπορεί να είναι ένας προσωπικός ναρκισσισμός, μπορεί να είναι χίλια δυο τέτοια που αυτά όμως είναι εις βάρος της δουλειάς. Πρέπει με έναν τρόπο αν μιλάμε για παράδειγμα για παράσταση, αυτό μου το ‘χε πει ο Γιάννης Μπέζος, να σε αφορά η παράσταση».

«Για μένα ο Γιάννης Μπέζος είναι ένας άνθρωπος που είναι εκεί ψηλά. Απίστευτος επαγγελματίας, απίστευτα δοτικός συνεργάτης. Δεν το αλλάζω δηλαδή με τίποτα», είπε στη συνέχεια η Ιωάννα Πηλιχού αναφερόμενη στον γνωστό ηθοποιό.

Μιλώντας για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον σάλο που προκάλεσε στον χώρο του θεάτρου, η ηθοποιός τόνισε: «Χαίρομαι που στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη ακολούθησαν τα πράγματα τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν έχω ιδέα πως θα αισθανόμουν εάν επέστρεφε στον χώρο του θεάτρου, αλλά δεν θέλω και να κάτσω να το σκεφτώ. Αν κάποιος όντως φοβάται κάτι, αποφεύγει να εκθέσει τον εαυτό του στον φόβο».