Ιωάννα Πηλιχού για τις κρίσεις άγχους που βιώνει: «Έβαλα τα κλάματα και περίμεναν πόση ώρα να συνέλθω…»

Για τις κρίσεις άγχους που βιώνει κατά καιρούς μίλησε η Ιωάννα Πηλιχού που ήταν μαζί με τον Κωνσταντίνο Καζάκο καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» στην ΕΡΤ.

«Εγώ δεν είμαι τέρας ψυχραιμίας, είμαι ακριβώς το αντίθετο. Είμαι πάρα πολύ αγχωτικός τύπος, μπορώ να πάθω κρίσεις άγχους ανετότατα. Γενικώς είμαι αγχώδης άνθρωπος, έχω εντοπίσει πράγματα που μπορούν να με στείλουν… αδιάβαστη, όπως οι δυνατοί ήχοι», παραδέχτηκε αρχικά η ηθοποιός.

Μάλιστα, η Ιωάννα Πηλιχού περιέγραψε ένα πρόσφατο περιστατικό που τη δυσκόλεψε ιδιαίτερα: «Με έπιασε τεράστια ταραχή με ένα ηχητικό στην παράσταση, έβαλα τα κλάματα και περίμεναν πόση ώρα να συνέλθω. Επίσης, με ενοχλεί ο έντονος φωτισμός και ο πολύς κόσμος. Παλιά δεν τα είχα όλα αυτά, έκανα μέχρι και bungee jumping. Μεγαλώνοντας, προφανώς βγαίνουν όλες οι φοβίες».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ακόμα και στις καθημερινές της μετακινήσεις δυσκολεύεται. «Χθες πήγα στην πρόβα με το μετρό και ήταν όλα τα παράθυρα ανοιχτά και από τον θόρυβο με έπιασε όλο αυτό πάλι. Ένιωσα έναν άνθρωπο να με αγγίζει και να με ρωτάει: είστε καλά, χρειάζεστε βοήθεια; Λέω: Φαντάσου πώς φαινόμουν».

