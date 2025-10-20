Μέση Ανατολή: Επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ για την εκεχειρία στη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ τη Δευτέρα (20/10), ενώ ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, θα αφιχθεί την Τρίτη, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel.

Οι τρεις αξιωματούχοι θα έχουν διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης, με στόχο την περαιτέρω προώθηση του αμερικανικού πλαισίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα σήμερα, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ακύρωσε τις ακροάσεις για την προγραμματισμένη κατάθεση του Νετανιάχου στη δίκη του για διαφθορά, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Το δικαστήριο επικαλέστηκε «επείγουσες διπλωματικές συναντήσεις» στις οποίες, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είναι υποχρεωμένος να παραστεί ο πρωθυπουργός.

Οι συνήγοροί του προσέθεσαν ότι δεν θα μπορέσει να καταθέσει ούτε την Τετάρτη ή την Πέμπτη, λόγω της επίσκεψης Βανς και της τελετής ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι.