Συγκινεί η Λένα Παπαληγούρα για τον θάνατο του Κοσμά Φουντούκη: «Τώρα είναι κι οι δυο μαζί κάπου στο σύμπαν…»

Το δικό της «αντίο» στον ηθοποιό Κοσμά Φουντούκη είπε με ανάρτησή της η Λένα Παπαληγούρα, λίγο μετά την γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του πρώτου την Κυριακή (19/10).

Η γνωστή ηθοποιός κάνοντας μια συγκινητική αναφορά στη συνεργασία που είχαν με τον επίσης αείμνηστο καλλιτέχνη, Bob Wilson περίπου 12 χρόνια πριν στο Εθνικό θέατρο έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Bob Wilson τον φώναζε “Κόσμος”. Στην αρχή, γιατί μπέρδευε λίγο το όνομά του. Μα αργότερα, κι αφού έμαθε πως τον λένε Κοσμά, συνέχισε να τον λέει έτσι — από επιλογή. Του άρεσε.

Ίσως γιατί στα μάτια του Κοσμά, στη φινέτσα και στη σκηνική του γοητεία, έβλεπε πραγματικά τον κόσμο ολόκληρο. Τώρα είναι κι οι δυο μαζί, κάπου στο σύμπαν, και χαζεύουν από ψηλά τον κόσμο μας.

Καλό ταξίδι, Κοσμά Φουντούκη… Λυπήθηκα πολύ», καταλήγει η Λένα Παπαληγούρα σ’ αυτό το τρυφερό μοίρασμα συναισθημάτων στα social media για τον θάνατο του συναδέλφου της.