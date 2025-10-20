Ρωσία: Δύο νεκροί έπειτα από επιδρομή με drone της Ουκρανίας στα νότια της χώρας

Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος την Κυριακή (19/10) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστεί τρίτος στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

«Δυο πολίτες σκοτώθηκαν στο χωριό Γιάσνιε Ζόρι όταν drone έκανε ρίψη εκρηκτικών σε αγροτική επιχείρηση», ανέφερε ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram. Ακόμη ένας άμαχος τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τριάμισι και πλέον χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν καθημερινά drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, που ανταποδίδει συχνά με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που φάνηκε να κλίνει να προσεγγίσει εκ νέου τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, πίεσε τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναινέσει στους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και κώφευσε στα συνεχιζόμενα αιτήματα του Κιέβου για περαιτέρω ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ιδίως με πυραύλους Κρουζ τύπου Τόμαχοκ.

