«Δεν είχα πάει σε γυμναστήριο μέχρι τα 63 μου χρόνια και στα 70 είμαι σε καλύτερη φόρμα από ποτέ» – Άνδρας αποκαλύπτει πώς βελτίωσε την φυσική του κατάσταση

Καθώς μεγαλώνουμε, η μυϊκή μας μάζα μειώνεται φυσιολογικά. Μέχρι την ηλικία των 80 ετών, είναι πιθανό να έχουμε χάσει περίπου τη μισή μας μυϊκή μάζα, μια κατάσταση που ονομάζεται σαρκοπενία. Ωστόσο, η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία και να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Ένας άνδρας αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση ενώ παράλληλα παραδέχεται πως: «Το να κάνετε το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο».

Σαρκοπενία: Ο φυσικός εχθρός της μυϊκής μάζας

Αναμένεται να χάσουμε περίπου τη μισή μυϊκή μας μάζα μέχρι να γίνουμε 80 ετών, αν δεν εργαστούμε για να τη διατηρήσουμε και να τη χτίσουμε, αναφέρει άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Current Opinion in Rheumatology. Αυτό οφείλεται σε κάτι που ονομάζεται σαρκοπενία, μια φυσιολογική διαδικασία γήρανσης που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για:

Άνοια

Ευθραυστότητα

Κατάγματα

Πτώσεις

Η Κλινική Mayo τονίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς την προσπάθεια αντιστροφής αυτής της τάσης, επισημαίνοντας περιπτώσεις όπου άτομα άνω των 70 ετών είδαν οφέλη από την έναρξη της προπόνησης με βάρη.

Η ιστορία του Andy Smith αποδεικνύει ότι δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσετε γυμναστική

Ο Andy Smith, ένας άνδρας που ξεκίνησε την προπόνηση ενδυνάμωσης στα 63 του, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα για τα οφέλη της άσκησης. Ο 70χρονος σήμερα άνδρας αποκαλύπτει ότι μια τυχαία βόλτα με τον σκύλο του, τον Μπάστερ, τον οδήγησε σε ένα γυμναστήριο, γεγονός που άλλαξε τη ζωή του προς το καλύτερο.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, αρχικά ήταν διστακτικός, καθώς ένιωσε εξαντλημένος μετά την πρώτη συνεδρία. Ωστόσο, η επιμονή του απέδωσε καρπούς. «Ο ύπνος μου βελτιώθηκε σταδιακά, τα επίπεδα άγχους και οι κρίσεις κατάθλιψης περιορίστηκαν».

Όπως πολλοί άλλοι λάτρεις της γυμναστικής, ο Andy αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει σημαντικά οφέλη στην ψυχική του υγεία από τη γυμναστική. Τόνισε ότι παρόλο που η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) από την οποία πάσχει, μπορεί να μην υποχωρήσει ποτέ πλήρως, έχει μάθει να αναγνωρίζει τους παράγοντες που την πυροδοτούν και να εστιάζει περισσότερο στη φυσική του κατάσταση. «Έχω διαπιστώσει ότι το να είμαι μέλος μιας οικογένειας που ασχολείται με τη γυμναστική έχει καταρρίψει τις προκαταλήψεις μου για τον κλάδο».

Η γυμναστική έχει βελτιώσει την σωματική του υγεία

Πέρα από την ψυχική και η σωματική υγεία του Andy έχει επίσης βελτιωθεί. Η «ηλικία της φυσικής του κατάστασης» είναι 5 με 7 χρόνια μικρότερη από τη χρονολογική του ηλικία. Έχει χάσει περίπου 20 κιλά. Δεν έχει πλέον υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης έχει υποχωρήσει.

Η συμβουλή του άνδρα για όσους ξεκινούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι να βρουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Το πιο δύσκολο είναι το πρώτο βήμα, αλλά η επιμονή οδηγεί στην επιτυχία. Η άσκηση, όπως αναφέρει, «δίνει ένα αίσθημα αυτοεκτίμησης και προσωπικής επιτυχίας».