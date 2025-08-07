«Δεν είχα πάει σε γυμναστήριο μέχρι τα 63 μου χρόνια και στα 70 είμαι σε καλύτερη φόρμα από ποτέ» – Άνδρας αποκαλύπτει πώς βελτίωσε την φυσική του κατάσταση

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

«Δεν είχα πάει σε γυμναστήριο μέχρι τα 63 μου χρόνια και στα 70 είμαι σε καλύτερη φόρμα από ποτέ» - Άνδρας αποκαλύπτει πώς βελτίωσε την φυσική του κατάσταση
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Καθώς μεγαλώνουμε, η μυϊκή μας μάζα μειώνεται φυσιολογικά. Μέχρι την ηλικία των 80 ετών, είναι πιθανό να έχουμε χάσει περίπου τη μισή μας μυϊκή μάζα, μια κατάσταση που ονομάζεται σαρκοπενία. Ωστόσο, η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη διαδικασία και να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Ένας άνδρας αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση ενώ παράλληλα παραδέχεται πως: «Το να κάνετε το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο».

«Είμαι 61 ετών αλλά η βιολογική ηλικία μου είναι 39» – Γυναίκα μοιράζεται τα απλά μυστικά αντιγήρανσης που εύχεται να γνώριζε νωρίτερα

Σαρκοπενία: Ο φυσικός εχθρός της μυϊκής μάζας

Αναμένεται να χάσουμε περίπου τη μισή μυϊκή μας μάζα μέχρι να γίνουμε 80 ετών, αν δεν εργαστούμε για να τη διατηρήσουμε και να τη χτίσουμε, αναφέρει άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Current Opinion in Rheumatology. Αυτό οφείλεται σε κάτι που ονομάζεται σαρκοπενία, μια φυσιολογική διαδικασία γήρανσης που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για:

  • Άνοια
  • Ευθραυστότητα
  • Κατάγματα
  • Πτώσεις

Η Κλινική Mayo τονίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς την προσπάθεια αντιστροφής αυτής της τάσης, επισημαίνοντας περιπτώσεις όπου άτομα άνω των 70 ετών είδαν οφέλη από την έναρξη της προπόνησης με βάρη.

«Είμαι 80 ετών και στην καλύτερη φάση της ζωής μου» – Personal trainer αποκαλύπτει την προπόνηση στην οποία ορκίζεται για να είναι πάντα σε φόρμα

Η ιστορία του Andy Smith αποδεικνύει ότι δεν είναι ποτέ αργά για να ξεκινήσετε γυμναστική

Ο Andy Smith, ένας άνδρας που ξεκίνησε την προπόνηση ενδυνάμωσης στα 63 του, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα για τα οφέλη της άσκησης. Ο 70χρονος σήμερα άνδρας αποκαλύπτει ότι μια τυχαία βόλτα με τον σκύλο του, τον Μπάστερ, τον οδήγησε σε ένα γυμναστήριο, γεγονός που άλλαξε τη ζωή του προς το καλύτερο.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, αρχικά ήταν διστακτικός, καθώς ένιωσε εξαντλημένος μετά την πρώτη συνεδρία. Ωστόσο, η επιμονή του απέδωσε καρπούς. «Ο ύπνος μου βελτιώθηκε σταδιακά, τα επίπεδα άγχους και οι κρίσεις κατάθλιψης περιορίστηκαν».

Όπως πολλοί άλλοι λάτρεις της γυμναστικής, ο Andy αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει σημαντικά οφέλη στην ψυχική του υγεία από τη γυμναστική. Τόνισε ότι παρόλο που η Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) από την οποία πάσχει, μπορεί να μην υποχωρήσει ποτέ πλήρως, έχει μάθει να αναγνωρίζει τους παράγοντες που την πυροδοτούν και να εστιάζει περισσότερο στη φυσική του κατάσταση. «Έχω διαπιστώσει ότι το να είμαι μέλος μιας οικογένειας που ασχολείται με τη γυμναστική έχει καταρρίψει τις προκαταλήψεις μου για τον κλάδο».

Η γυμναστική έχει βελτιώσει την σωματική του υγεία

Πέρα από την ψυχική και η σωματική υγεία του Andy έχει επίσης βελτιωθεί. Η «ηλικία της φυσικής του κατάστασης» είναι 5 με 7 χρόνια μικρότερη από τη χρονολογική του ηλικία. Έχει χάσει περίπου 20 κιλά. Δεν έχει πλέον υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης έχει υποχωρήσει.

Η συμβουλή του άνδρα για όσους ξεκινούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι να βρουν ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Το πιο δύσκολο είναι το πρώτο βήμα, αλλά η επιμονή οδηγεί στην επιτυχία. Η άσκηση, όπως αναφέρει, «δίνει ένα αίσθημα αυτοεκτίμησης και προσωπικής επιτυχίας».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
12:01 , Τρίτη 05 Αυγούστου 2025

«Ήμουν 34 ετών όταν έμαθα ότι πάσχω από ΔΕΠΥ» – Η εξομολόγηση ενός άνδρα για τη διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) δεν αφορά μόνο τα παιδιά. Όλο ...
12:01 , Δευτέρα 04 Αυγούστου 2025

Γυναίκα 22 ετών έμεινε παράλυτη ύστερα από ένα δυνατό πονοκέφαλο – «Μπορούσα μόνο να ανοιγοκλείσω τα μάτια μου»

Μια 22χρονη γυναίκα βίωσε μια τρομακτική εμπειρία όταν ένας οξύς πονοκέφαλος την οδήγησε σε πα...
12:15 , Κυριακή 03 Αυγούστου 2025

Γυναίκα που έχασε 35 κιλά σε 7 μήνες μοιράζεται τους 10 κανόνες της για την απώλεια βάρους: «Πίνετε νερό 5-10 λεπτά πριν από τα γεύματα»

Οι προσπάθειες για απώλεια βάρους συχνά μοιάζουν με λαβύρινθο, γεμάτο αντιφατικές συμβουλές. Μ...
12:23 , Σάββατο 02 Αυγούστου 2025

Καρδιολόγος αποκαλύπτει την Νο1 αιτία για την επίμονη αύξηση του βάρους – «Έτσι θα επιταχύνετε τον μεταβολισμό σας»

Ο αργός μεταβολισμός συχνά θεωρείται ο βασικός ένοχος για την επίμονη αύξηση βάρους. Όμως, ένα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια