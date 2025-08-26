Καισαριανή: Βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων

Καισαριανή: Βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/08) στην Καισαριανή, καθώς ένας περαστικός ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. για όπλα και πυρομαχικά που εντόπισε μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στην οδό Ρήγα Φεραίου 11.

Στο σημείο έσπευσε σταθμός Υποδιεύθυνση Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και έπειτα από έρευνα βρέθηκαν:

  • Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι
  • Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,
  • 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,
  • Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
  • Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
  • Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,
  • Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,
  • Διάφορες φυσιγγιοθήκες,
  • Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,
  • Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,
  • Δύο σιδερογροθιές,
  • Ένα ζευγάρι χειροπέδες,
  • Δύο πτυσσόμενα γκλομπ,
  • διάφορα εξαρτήματα όπλων και
  • 14 θρησκευτικές εικόνες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ .

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

