ΣΥΡΙΖΑ: Για ακόμη μία φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Δυστυχώς η χώρα μας με την κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή δημοσίευμα του Politico για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Όπως επισημαίνουν από την Κουμουνδούρου, «το Politico σε δημοσίευμά του αποκαλύπτει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ανοίξει νέο φάκελο για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τα γνωστά “σπιτάκια ανακύκλωσης” σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη».

«Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινητοποιείται μετά από καταγγελίες για σκανδαλώδη κοστολόγηση του κάθε σπιτιού ανακύκλωσης ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από ό,τι στοιχίζουν σε χώρες της Ευρώπης καθώς και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων», τονίζεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται ότι «για μια ακόμη φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων».

Καταλήγοντας, από τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι «την ίδια στιγμή απογοητευτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση στην Αττική: Ανέρχεται μόλις στο 6,2% και ο στόχος είναι να ανακυκλώνουμε το 50% το 2030. Θυμίζουμε ότι στην Αττική παράγεται το 45% των αστικών αποβλήτων της χώρας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά νέες έρευνες για πιθανή κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της Ελλάδας στην εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης αποβλήτων.

Πληροφορίες που επικαλείται το Politico αναφέρουν ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε έργα ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 11,9 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ. Η έρευνα ακολουθεί εκθέσεις που ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε Έλληνες ελεγκτές, οι οποίοι φαίνεται πως διαπίστωσαν παρατυπίες στη διαχείριση και το κόστος τους.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαπιστώθηκε ότι τα κέντρα ανακύκλωσης «δεν διαθέτουν κανένα έλεγχο για το τι συμβαίνει με τα απορρίμματα που συλλέγονται».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την πρωτεΐνη που ευθύνεται – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κίνητρα για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας-Το ΕΛΙΤΟΥΡ προτείνει μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας

ΔΕΘ 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τι περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυρι...

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για το ωράριο εργασίας, τις προσλήψεις, επιδόματα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα π...

Κβαντικοί υπολογιστές υψηλής πιστότητας: Πύλες σύμπλεξης συνδέουν απομακρυσμένους υπεραγώγιμους κβαντικούς επεξεργαστές

Η Microsoft προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση για τα Windows – «Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα»
περισσότερα
10:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Θεμιστοκλέους: Το 72% των ασθενών δηλώνει ικανοποιημένο από τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία – Στο 30% η συμμετοχή στην αξιολόγηση του ΕΣΥ

Για «εξαιρετικά αποτελέσματα» έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος π...
07:12 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Σφιχτός εναγκαλισμός Ερντογάν – Χαφτάρ: Τουρκική κορβέτα στη Λιβύη και επίσκεψη του αρχηγού της ΜΙΤ

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να τελειώσει με το κεφάλαιο Λιβύη κι εκτός του καθεστώτος της Τρί...
22:31 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΚΚΕ για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης

Ως αντεργατικό «έκτρωμα» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που δόθηκε για δημόσι...
21:15 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γεωργιάδης σε Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο: «Η εμπάθεια έχει και όρια, το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ»

Απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τους αριθμούς ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο