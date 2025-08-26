ΣΥΡΙΖΑ: Για ακόμη μία φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων

«Δυστυχώς η χώρα μας με την κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή δημοσίευμα του Politico για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Όπως επισημαίνουν από την Κουμουνδούρου, «το Politico σε δημοσίευμά του αποκαλύπτει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ανοίξει νέο φάκελο για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τα γνωστά “σπιτάκια ανακύκλωσης” σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη».

«Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινητοποιείται μετά από καταγγελίες για σκανδαλώδη κοστολόγηση του κάθε σπιτιού ανακύκλωσης ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από ό,τι στοιχίζουν σε χώρες της Ευρώπης καθώς και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων», τονίζεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται ότι «για μια ακόμη φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων».

Καταλήγοντας, από τον ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι «την ίδια στιγμή απογοητευτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση στην Αττική: Ανέρχεται μόλις στο 6,2% και ο στόχος είναι να ανακυκλώνουμε το 50% το 2030. Θυμίζουμε ότι στην Αττική παράγεται το 45% των αστικών αποβλήτων της χώρας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά νέες έρευνες για πιθανή κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της Ελλάδας στην εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης αποβλήτων.

Πληροφορίες που επικαλείται το Politico αναφέρουν ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε έργα ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 11,9 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ. Η έρευνα ακολουθεί εκθέσεις που ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε Έλληνες ελεγκτές, οι οποίοι φαίνεται πως διαπίστωσαν παρατυπίες στη διαχείριση και το κόστος τους.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαπιστώθηκε ότι τα κέντρα ανακύκλωσης «δεν διαθέτουν κανένα έλεγχο για το τι συμβαίνει με τα απορρίμματα που συλλέγονται».