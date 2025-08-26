Σίκινος: Λιμενικοί κυνηγούν «απονεριστές» που πέφτουν στη θάλασσα ενώ φεύγει το πλοίο – Δείτε βίντεο

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, οι κάτοικοι της Σικίνου, μικροί και μεγάλοι, αποχαιρέτησαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τους επισκέπτες του νησιού, τηρώντας το έθιμο των «απονεριστών».

Το καθιερωμένο «αντίο» δόθηκε τη στιγμή που το πλοίο «Διονύσιος Σολωμός» αναχωρούσε από το λιμάνι με προορισμό τον Πειραιά, συνοδευόμενο από ένα παρατεταμένο κορνάρισμα. Εκεί, κάτοικοι και φίλοι του νησιού βούτηξαν στα απόνερά του για να το αποχαιρετήσουν.

Φέτος, μέλη του Λιμενικού, ένας άνδρας και μία γυναίκα, προσπάθησαν να αποτρέψουν τους πολίτες από το να βουτήξουν, για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω βίντεο, δεν τα κατάφεραν.