Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την στιγμή της κλοπής αυτοκινήτου μέσα από την αυλή σπιτιού

Βίντεο από την κλοπή ενός αυτοκινήτου μέσα από την αυλή σπιτιού, στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Στο βίντεο, που μετέδωσε η ΕΡΤ, διακρίνονται δύο άνδρες να προχωρούν στον δρόμο, ενώ λίγο αργότερα φαίνονται μέσα σε αγροτικό όχημα, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής, εκλάπη έξω από το σπίτι των ιδιοκτητών.

Στις εικόνες διακρίνονται οι δύο άνδρες να απομακρύνονται, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην πραγματικότητα κρατούν «τσίλιες» όσο ο συνεργάτης τους προβαίνει στην κλοπή του οχήματος.

Δείτε το βίντεο: