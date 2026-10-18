Φρίκη στο Μεξικό: Εκτελεστής καρτέλ ισχυρίζεται ότι έκαψε 250 πτώματα σε ράντσο, με αμοιβή 220 δολάρια την εβδομάδα – «Μια ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει πολύ»

Ένας πληρωμένος εκτελεστής που στρατολογήθηκε από ισχυρό μεξικανικό καρτέλ υποστηρίζει ότι συμμετείχε στις εκτελέσεις περισσότερων από 500 ανθρώπων σε ένα απομακρυσμένο ράντσο, συμπεριλαμβανομένων 250 πτωμάτων που, όπως ομολογεί, έκαψε ο ίδιος.

Τους τελευταίους 18 μήνες παρέχει πληροφορίες σε μια ομάδα εθελοντών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο μασκοφόρος εκτελεστής δήλωσε ότι το Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (Jalisco New Generation Cartel) εξαφάνισε εκατοντάδες θύματα εντός και γύρω από το Ράντσο Ιζαγκίρε, μια απομονωμένη έκταση στο Τεουτσιτλάν, έναν δήμο στη δυτική πολιτεία του Χαλίσκο.

Ομολογία-σοκ

«Περισσότεροι από 500 άνθρωποι εκτελέστηκαν εκεί», είπε ο εκτελεστής σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI στις 10 Οκτωβρίου. «Εγώ ο ίδιος αποτέφρωσα 250 ανθρώπους», ομολόγησε. Ο εκτελεστής, του οποίου η ταυτότητα κρατήθηκε μυστική, δήλωσε ότι αμείβεται με περίπου 220 δολάρια την εβδομάδα για να πραγματοποιεί τις εκτελέσεις για λογαριασμό του καρτέλ.

«Στο καρτέλ, ένας εκτελεστής αμείβεται πάντα με τον ίδιο μισθό», ανέφερε. «Μπορεί να σκοτώσω πέντε ανθρώπους σε μία μόνο ημέρα, αλλά οι αποδοχές μου παραμένουν οι ίδιες. Μια ανθρώπινη ζωή δεν κοστίζει πολύ».

Το ιταλικό μέσο ενημέρωσης αποκάλυψε ότι ο εκτελεστής βρισκόταν σε επαφή με τη συλλογικότητα εθελοντών «Guerreros Buscadores de Jalisco» (Πολεμιστές Αναζήτησης του Χαλίσκο) και τους υπέδειξε το φερόμενο ως σημείο εξόντωσης. «Δεν θα τους βρουν ποτέ», δήλωσε. «Αν συνεχίσουν τις έρευνες, μπορεί να βρουν περισσότερα πτώματα στη περιοχή γύρω από το ράντσο».

Από «κέντρο εκπαίδευσης» σε τόπο μαρτυρίου

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μεξικού, το ράντσο χρησιμοποιούνταν από το 2021 από το καρτέλ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το σημείο ανακαλύφθηκε αρχικά από την Εθνική Φρουρά τον Σεπτέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια εφόδου που οδήγησε στη σύλληψη 10 μελών του καρτέλ. Δύο θύματα απαγωγής διασώθηκαν και βρέθηκε επίσης ένα πτώμα, ωστόσο η εισαγγελία του Χαλίσκο υποβάθμισε την ανακάλυψη, χαρακτηρίζοντας το ράντσο απλώς ως χώρο εκπαίδευσης του καρτέλ.

Η Ιντίρα Ναβάρο, επικεφαλής της συλλογικότητας «Guerreros Buscadores de Jalisco» (Πολεμιστές Αναζήτησης της Χαλίσκο), δήλωσε στη «The Post» την Πέμπτη ότι έμαθε για πρώτη φορά για το Ράντσο Ιζαγκίρε τον Φεβρουάριο του 2025, ύστερα από ανώνυμα τηλεφωνήματα θυμάτων απαγωγής , τα οποία είχαν παγιδευτεί με το πρόσχημα προσφοράς εργασίας αλλά κατάφεραν να διαφύγουν, καθώς και από πληροφορίες που παρείχε ένας εκτελεστής του καρτέλ.

Συγκλονιστικά ευρήματα στο σημείο

Μια επίσκεψη στο σημείο στις 5 Μαρτίου 2025 έφερε σε μεγάλη αμηχανία την κυβέρνηση του Μεξικού, καθώς η Ναβάρο και οι εθελοντές εντόπισαν εκατοντάδες είδη ρουχισμού και υπολείμματα ανθρώπινων οστών. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία της πολιτείας Χαλίσκο, χωρίς όμως να έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα με ανθρώπους που αγνοούνται.

Η Γενική Εισαγγελία της Ομοσπονδίας του Μεξικού (FGR) ανέλαβε την υπόθεση και τον Ιούλιο του 2025 καταδίκασε τα 10 μέλη του καρτέλ, επιβάλλοντας στον καθένα ποινή κάθειρξης 141 ετών.

Διάψευση από τις αρχές

Αυτή την εβδομάδα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία απέρριψε τις αποκαλύψεις του εκτελεστή στην ιταλική τηλεόραση. «Σχετικά με βίντεο στο οποίο φερόμενο μέλος εγκληματικής οργάνωσης ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε μαζική αποτέφρωση ανθρώπων στην ιδιοκτησία που είναι γνωστή ως Ράντσο Ιζαγκίρε, στην πολιτεία Χαλίσκο, η FGR δηλώνει ότι ο εν λόγω ισχυρισμός είναι ψευδής», ανέφερε την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι οι ιατροδικαστικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί στο 92% της έκτασης.

«Η φωνή ήταν χαρακτηριστική»

Ωστόσο, η Ναβάρο αμφισβήτησε την εκτίμηση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, τονίζοντας ότι οι πληροφορίες του εκτελεστή οδήγησαν τους εθελοντές σε σημεία όπου ανθρώπινα υπολείμματα φαίνεται να έχουν αποτεφρωθεί. «Ήταν ένας από τους μάρτυρες που μας παρείχαν πληροφορίες», δήλωσε η Ναβάρο, η οποία ισχυρίζεται ότι έχουν εντοπιστεί χιλιάδες ανθρώπινα υπολείμματα. «Γιατί τον θυμάμαι; Επειδή επικοινώνησε ξανά μαζί μας αργότερα, τον Ιούνιο του 2026, και η φωνή του ήταν πολύ χαρακτηριστική, δεν γινόταν να μπερδευτεί με άλλη».

Ο ίδιος υπέδειξε επίσης στη συλλογικότητα να μεταβεί σε μια άλλη τοποθεσία τον Απρίλιο του 2025, στον γειτονικό δήμο Αουαλούλκο δε Μερκάδο, όπου η Ναβάρο ανέφερε ότι είχαν καεί πολλά πτώματα και βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 υπολείμματα οστών.

«Εκείνη τη χρονική στιγμή, βρήκαμε εκεί έναν τεράστιο αριθμό απανθρακωμένων ανθρώπινων υπολειμμάτων», ανέφερε η ίδια. Η Ναβάρο δήλωσε ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης του εκτελεστή.