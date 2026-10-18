Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της και διακινούσε βίντεο για χρήματα

Φρίκη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης και διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί τον ερχόμενο Νοέμβριο από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας.

Στο εδώλιο θα καθίσει μια 51χρονη από τον Βόλο, η οποία κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της, ηλικίας κάτω των 12 ετών, καταγράφοντας τις πράξεις σε βίντεο και φωτογραφίες, που στη συνέχεια φέρεται να διέθετε σε τρίτο πρόσωπο έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Η 51χρονη βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές, ενώ οι πράξεις που της αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», η γυναίκα παραπέμπεται σε δίκη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων η παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με θύμα ανήλικο κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, καθώς και για γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και κατιούσας γραμμής. Όλες οι πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση.

Τι αναφέρει το παραπεμπτικό βούλευμα

Όπως προκύπτει από το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, η 51χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου για την παραγωγή δύο βίντεο στα οποία απεικονίζονται πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ανήλικη κόρη της.

Επιπλέον, σύμφωνα με το βούλευμα, φέρεται να παρήγαγε και να κατείχε τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζονται η ίδια και το παιδί, χωρίς σε όλες να διακρίνονται τα πρόσωπά τους.

Στο δικαστικό έγγραφο γίνεται αναλυτική περιγραφή του υλικού, ενώ επισημαίνεται ότι η κατηγορούμενη γνώριζε την ηλικία του παιδιού, καθώς επρόκειτο για την ίδια της την κόρη.