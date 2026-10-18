Λαμία: Οδηγός BMW έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, έβαλε όπισθεν και εξαφανίστηκε – Βίντεο ντοκουμέντο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (18/10) στη Λαμία, στην οδό Μύλων, στην περιοχή κάτω από τον Άγιο Λουκά. Στις 6:17 το πρωί, οι κάτοικοι της περιοχής αναστατώθηκαν από έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Ο οδηγός μιας BMW, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές και σε ένα τρίτο.

Δεν υπολόγισε τις κάμερες ο οδηγός

Όπως θα δείτε και στο βίντεο της ιστοσελίδας lamiareport.gr, ο οδηγός έβαλε όπισθεν και έγινε «καπνός», νομίζοντας ότι δεν τον έχει δει κανείς. Ωστόσο, δεν υπολόγισε τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς όσα συνέβησαν έχουν καταγραφεί, οπότε θεωρείται θέμα χρόνου ο εντοπισμός του από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Λαμίας. Μάλιστα, ο προφυλακτήρας του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο έμεινε στο σημείο.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που η BMW προσκρούει με αυξημένη ταχύτητα στο πρώτο όχημα, ενώ δευτερόλεπτα μετά ακούγεται ο ισχυρός θόρυβος από τη δεύτερη σύγκρουση. Αμέσως μετά, ο οδηγός βάζει όπισθεν και εξαφανίζεται από το σημείο.