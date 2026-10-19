Ολλανδία: Πατέρας θα γίνει την άνοιξη ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν – Περιμένει το πρώτο παιδί του μέσω παρένθετης μητέρας

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Γονείς θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν και ο σύντροφός του, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι.

Η εγκυμοσύνη πραγματοποιείται μέσω παρένθετης μητέρας και μιας δότριας ωαρίου.

Η ανακοίνωση στα social media και οι ευχαριστίες

«Κάποιος πολύ ξεχωριστός άνθρωπος βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε ο Γέτεν στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου πρόσθεσε emoticon με το κεφάλι ενός μωρού και ενός μπουκαλιού με βρεφικό γάλα.



«Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια μας ωαρίου, την παρένθετη μητέρα και τις οικογένειες και των δύο. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς εσάς», σημείωσε.

Η πολιτική πορεία και η αναβολή του γάμου

Ο Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ, Νίκολας Κίναν.

Το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι, όμως ανέβαλε τον γάμο του λίγο αφότου ο Γέτεν ανέλαβε φέτος πρωθυπουργικά καθήκοντα.

Ο 39χρονος πολιτικός έγινε ο νεαρότερος σε ηλικία επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας, μετά την απρόσμενη εκλογική νίκη του κόμματός του D66 πριν από έναν χρόνο.

Το νομικό πλαίσιο και η διαδικασία στην Ολλανδία

Η παρένθετη μητέρα και η δότρια ωαρίου είναι Ολλανδές φίλες του ζευγαριού, που έχουν ήδη αποκτήσει τα δικά τους παιδιά και δεν είχαν κανένα οικονομικό κίνητρο να βοηθήσουν, επισήμανε το D66 σε μια ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Είναι παράνομο στην Ολλανδία να πληρώσει κανείς μια παρένθετη μητέρα.

Το κόμμα του Ολλανδού Πρωθυπουργού ανέφερε πως η εγκυμοσύνη που επιτεύχθηκε με τη χρήση «υψηλής τεχνολογίας» ήταν απολύτως σύμφωνη με τους ολλανδικούς κανόνες και κανονισμούς και κατέστη δυνατή χάρη στις υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που προσφέρονται στη χώρα.

Το κόμμα D66 έκανε γνωστό πως ο Ρομπ Γέτεν θα πάρει μερικές ημέρες άδεια όταν γεννηθεί το μωρό, προκειμένου να βρίσκεται με την οικογένειά του, αλλά δεν σχεδιάζει να λάβει μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ