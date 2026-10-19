114 βραβεία σε 12 χρόνια: Μία ξεχωριστή πορεία επιτυχίας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών συμπληρώνει 12 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας καταγράψει μία εντυπωσιακή πορεία με περισσότερα από 114 βραβεία και συμμετοχές σε πάνω από 50 διαγωνισμούς.

Πρόκειται για μία διαδρομή που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαρκή προσήλωση στην ποιότητα, καθιστώντας το Μουσείο ένα από τα πλέον βραβευμένα μουσεία της Ελλάδας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πορεία των προϊόντων μανιταριών και τρούφας που διαθέτει, τα οποία έχουν αποσπάσει περισσότερα από 80 βραβεία. Αξίζει δε να τονιστεί ότι κάθε προϊόν της σειράς μανιταροπροϊόντων του, έχει βραβευτεί ξεχωριστά, γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική ποιότητα και την ξεχωριστή δυναμική της.

Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργία του, το Μουσείο συνεχίζει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να διεκδικεί νέες διακρίσεις, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να δημιουργήσει εγχειρήματα, με ξεχωριστή ταυτότητα και ευρεία αναγνώριση.