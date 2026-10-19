Κόντρα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Καράογλου: «Έχουμε έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία» – «Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς»

Κόντρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξέσπασε σήμερα λόγω των δηλώσεων του Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος υποστήριξε πως η ΝΔ θα πρέπει να απευθυνθεί στα δημοκρατικά κόμματα της Δεξιάς.

Ο Θεόδωρος Καράογλου, μιλώντας στη «Ναυτεμπορική», ερωτήθηκε εάν η ΝΔ θα συνεργαζόταν με κόμμα στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος και απάντησε: «Εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας. Προφανώς δεν αναφέρομαι σε κόμμα από τον κ. Κασιδιάρη. Αναφέρομαι στα άλλα κόμματα, είτε είναι ο κ. Βελόπουλος είτε είναι η Φωνή Λογικής είτε είναι η Νίκη είτε είναι η κυρία Καρυστιανού. Και βεβαίως και ο κ. Σαμαράς. Λογικό είναι κατά την άποψή μου να απευθυνθούμε και σε αυτά τα κόμματα, γιατί; Γιατί στη δημοκρατία σε τελική ανάλυση αυτός που δίνει εντολές είναι ο ελληνικός λαός». Και πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί».

«Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά;», ανέφερε στη συνέχεια και συμπλήρωσε: «Εκτιμώ ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητος, πρέπει λοιπόν να βρεθεί μία λύση».

ΠΑΣΟΚ: Ο Καράογλου αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά

Οι δηλώσεις του Θεόδωρου Καράογλου προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με την Χαριλάου Τρικούπη να υπογραμμίζει ότι «αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά».

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, σε συνέντευξη του στη Ναυτεμπορική επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο κ. Τσουκαλάς, «ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού».

«Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Κυβερνητικές πηγές: «Ας σταματήσουν να αναζητούν δήθεν “κρυφές ατζέντες” της ΝΔ και ας απαντήσουν για τη δική τους»

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο Πρωθυπουργός, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού» τονίζουν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν “κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο Συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι «μεταγραφές» στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ» επισημαίνουν.

Και καταλήγουν: «Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».

Τσουκαλάς: «Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς»

«Αντί το Μέγαρο Μαξίμου να γράφει κατεβατά για να μας πείσει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πήχη στο 25%, ας αρχίσει μια εκστρατεία πειθούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» απάντησε ο εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Σίγουρα όχι οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Καράογλου. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται» προσθέτει.