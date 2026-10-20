Μαρινάκης για Τσίπρα: ««Αντί για rebranding, πήρε τη μηχανή του χρόνου και πήγε πίσω στο 2008»

Σε μια ευρεία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε για το σύνολο των ζητημάτων της επικαιρότητας. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η οξεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις κινητοποιήσεις και τα επεισόδια στην Ευρώπη, καθώς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ. παράλληλα με τον συνταγματικό διαχωρισμό της ειρηνικής διαμαρτυρίας, από τους βανδαλισμούς.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα της ακρίβειας, της φορολογικής πολιτικής και της στεγαστικής κρίσης, ενώ έδωσε σαφείς απαντήσεις στις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Τέλος, ξεκαθάρισε το τοπίο των μετεκλογικών συνεργασιών, αποκλείοντας κατηγορηματικά τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και το σημερινό ΠΑΣΟΚ, ενώ επαναβεβαίωσε τον στόχο της αυτοδυναμίας και το εκλογικό όριο του 25%.

«Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έκανε rebranding αλλά χρησιμοποίησε μία μηχανή του χρόνου»

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. για τις κινητοποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στη Γαλλία,

«Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έκανε rebranding αλλά χρησιμοποίησε μία μηχανή του χρόνου που δεν τον πήγε πίσω απλά στο 2012 ή στο 2010, τον πήγε πίσω στο 2008», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τις αντιδράσεις των νέων, είπε πως «Είναι γνωστή η τακτική λέω κάτι και τα «γυρίζω». Επίσης, η απάντηση ενός πρώην νεολαίου ΣΥΡΙΖΑ ή νεολαίου ΕΛΑΣ (νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και νεολαία ΕΛΑΣ είναι σαν να λέμε εργοστάσιο παραγωγής πάγου στην Ανταρκτική), έχει πολύ μικρή σημασία τι λέει τώρα το παιδί αυτό. Μεγαλύτερη σημασία έχει το τι είπε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος αντί να τον αδειάσει, αντί να τον συνετίσει, αντί να πει βρε παιδί μου αυτά έκαναν πολύ κακό στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια, βάσει της εμπειρίας που έχει ο κ. Τσίπρας, από τις καταλήψεις και τις πορείες χωρίς αιτήματα, όχι απλώς τις υιοθέτησε αλλά τις επικρότησε».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με εμφανή προβληματισμό την στάση του κ.Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας επένδυε στην μπαχαλοποίηση στην πλατεία και στον λαϊκισμό. Είναι η πολιτική ιστορία του κόμματός του. Δεν θα ξαναγράψουμε τώρα την ιστορία», τόνισε.

«Διαχωρίσαμε όλοι στη ΝΔ πλήρως την ειρηνική διαδήλωση και διαμαρτυρία»

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση της κυβέρνησης για το δικαίωμα της διαμαρτυρίας σε σχέση με τα επεισόδια:

«Διαχωρίσαμε όλοι στη ΝΔ πλήρως την ειρηνική διαδήλωση και διαμαρτυρία που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, δεν το συζητάμε αυτό, με τα μπάχαλα και τις καταστροφές», πρόσθεσε.

«Ελλοχεύει κινδύνους η δήλωση «και στα δικά μας»

«Το «και στα δικά μας» που μπορεί να πει ο οποιοσδήποτε, είτε είναι στην ΕΛΑΣ είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από αυτό το “και στα δικά μας” κρύβονται μαγαζάτορες στο κέντρο της Αθήνας, κρύβονται άνθρωποι που παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στη δουλειά τους, κρύβονται εργαζόμενοι που μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ή μπορεί να μην γυρίσουν. Κρύβονται και συγγενείς των ανθρώπων που σε μαύρες ημέρες, να σας θυμίσω του 2010, έχασαν συνανθρώπους τους. Η Ελλάδα δεν είναι στο σημείο που είναι η Γαλλία και θεωρώ ότι δεν θα φτάσει εκεί που είναι η Γαλλία, από το θέμα των επεισοδίων», σημείωσε.

Καλώντας τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με σαφήνεια ενόψει των κινητοποιήσεων, είπε πως «Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις ειρηνικές διαδηλώσεις από τα επεισόδια και τα μπάχαλα και καλούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση. Η Κυβέρνηση θα προστατεύσει όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κάνει έκτροπα».

Σχετικά με τα επιχειρησιακά μέτρα της αστυνομίας για την αυριανή διαδήλωση και την περιφρούρηση του ιστορικού κέντρου, επεσήμανε πως «Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η αστυνομία και της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι να περιφρουρήσει την ειρηνική διαδήλωση όπως προβλέπει ο νόμος και να μην δείξει καμία ανοχή σε αυτούς οι οποίοι επενδύουν στο μπάχαλο»,.

«Όσοι υποστηρίζουν ότι θα εξαφανίσουν την ακρίβεια, είναι πολιτικοί απατεώνες»

Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας και τη διεθνή συγκυρία, υπογράμμισε: «Ζούμε μια περίοδο πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, η οποία όμως είναι διεθνής. Καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα από τη φορολογία, μειώνοντας δεκάδες φόρους. Η αντιπολίτευση μας κατηγορεί ότι αυτό οφείλεται στα έσοδα από το ΦΠΑ, αλλά αυτά τα χρήματα τα έχουμε επιστρέψει ήδη στην κοινωνία με μέτρα στήριξης».

Απαντώντας στις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, υποστήριξε ότι:

«Όσοι υποστηρίζουν ότι θα εξαφανίσουν την ακρίβεια, είναι πολιτικοί απατεώνες. Η Ε.Ε. έχει κανόνες και όριο δαπανών και η χώρα μας ήδη έχει φτάσει στο ταβάνι», τόνισε.

«Υπάρχει ακρίβεια, δεν το συζητάμε αυτό. Σε μία περίοδο κρίσης το ερώτημα δεν είναι εάν θα εξαφανίσεις ως μάγος την κρίση. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να το κάνει αυτό», πρόσθεσε.

«Δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση με τον κ. Σαμαρά»

Απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά για τους φόρους, τις δαπάνες και τη δημοσιονομική πολιτική, σημείωσε ότι «Νομίζω είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Σαμαράς και γι’ αυτό και δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση μαζί του».

Εξηγώντας τους περιορισμούς που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες στην αξιοποίηση των εσόδων, ανέφερε «Τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή δανείων δεν μπορούν να κατευθυνθούν σε πρόσθετες δαπάνες, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Η κυβέρνηση έχει μειώσει 25 έμμεσους και άλλους φόρους και θα μπορούσαν να γίνουν και νέες μειώσεις εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα δημοσιονομικά περιθώρια. Η χώρα έχει φτάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και η δυνατότητα πρόσθετων μέτρων συνδέεται με τη ρήτρα διαφυγής. Παράλληλα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από το 29% έχει μειωθεί στο 20%, με περαιτέρω μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και μειώθηκε η προκαταβολή φόρου».

«Ακόμη και μία περίπτωση φοιτητή που αδυνατεί να σπουδάσει είναι πολύ κακή είδηση»

Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και όσους δεν εγγράφονται στις σχολές τους, είπε:

«Ακόμη και μία περίπτωση φοιτητή που αδυνατεί να σπουδάσει λόγω οικονομικού κόστους αποτελεί πολύ κακή είδηση. Το φαινόμενο πάντως δεν εμφανίστηκε φέτος, οι σχετικοί αριθμοί παραμένουν σταθεροί τα τελευταία χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις η μη εγγραφή μπορεί να οφείλεται στην επιλογή άλλης σχολής ή σπουδών στο εξωτερικό».

«Υπάρχει στεγαστική κρίση. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε και μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ για φοιτητή που συγκατοικεί στην περιφέρεια, δηλαδή δύο φοιτητές που συγκατοικούν μπορούν να λάβουν συνολικά 5.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί μία ανάσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Παράλληλα, γίνονται παρεμβάσεις στις φοιτητικές εστίες από το υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς για δεκαετίες δεν είχαν γίνει ουσιαστικές εργασίες συντήρησης. Ζούμε σε μία χώρα που ήμασταν στο τρίτο υπόγειο. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά ανεβαίνουμε όροφο – όροφο. Και το θέμα είναι να μη γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια», υπογράμμισε.

«Έχουμε αποκλείσει ρητώς και κατηγορηματικώς τα κόμματα της ακροδεξιάς»

Αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με πολιτικούς σχηματισμούς στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε «Έχουμε αποκλείσει ρητώς και κατηγορηματικώς τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός που έχει ακολουθήσει αυτή την εξωτερική πολιτική, μια υπερήφανη πολιτική χωρίς ακρότητες, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τα κόμματα του λαϊκισμού».

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για κόμματα όπως αυτά της Αφροδίτης Λατινοπούλου ή της Μαρίας Καρυστιανού, τόνισε «Όλα, όλα. Όλα αυτά τα κόμματα τα αποκλείουμε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση».

«Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος»

Σχολιάζοντας τις προοπτικές συνεννόησης με την αξιωματική αντιπολίτευση, σημείωσε «Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος, αλλά το σημερινό ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει γίνει ένα άλλο κόμμα και συνομιλεί με τις δυνάμεις του λαϊκισμού».

Ασκώντας κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα, ανέφερε «Το ΠΑΣΟΚ συμπορεύεται σε σειρά ζητημάτων με κόμματα του λαϊκισμού, υιοθετώντας τη ρητορική τους από την εργαλειοποίηση των Τεμπών μέχρι και σήμερα. Έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ στελέχη του δεν έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Ο πρωθυπουργός έχει βάλει τον στόχο, που είναι η αυτοδυναμία»

«Ο πρωθυπουργός έχει βάλει τον στόχο, που είναι η αυτοδυναμία, και έχει πει ρητώς και με ειλικρίνεια ποιο είναι το πάτωμα, δηλαδή ο κάτω πήχης», επεσήμανε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο ένα ποσοστό κάτω από 25% να συνιστά αποτυχία, υπογράμμισε «Μα το έχει πει ο Πρωθυπουργός, τι συζητάμε τώρα;».

Αναφερόμενος στους συσχετισμούς των δυνάμεων και την πορεία της χώρας την τελευταία επταετία, κατέληξε λέγοντας «Η αυτοδυναμία αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, με δεδομένο ότι η ΝΔ βρίσκεται σήμερα στο 30-31% στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, αμφισβητείται η δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να περάσει από την τρίτη στην πρώτη θέση και ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διευκρινίσει τι θα πράξει εάν το κόμμα του παραμείνει τρίτο. Κατά την κυβερνητική επταετία η χώρα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση, όπως αποδεικνύουν οι συμφωνίες για τις ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και τα εξοπλιστικά προγράμματα με Rafale, Belharra, F-16 και F-35».