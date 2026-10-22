Ιστιαία: Πήγε για εξέταση και βρήκε νεκρό τον γυναικολόγο

Ένας 65χρονος γυναικολόγος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο του στην Ιστιαία της Εύβοιας αργά το απόγευμα της Τετάρτης, προκαλώντας έντονη θλίψη στην τοπική κοινωνία. Τον γιατρό βρήκε πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα ασθενής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού, κινητοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ απαντήσεις στα ακριβή αίτια αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ιστιαίας ο θάνατος 65χρονου γυναικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο ιατρείο του αργά το απόγευμα της Τετάρτης.
  • Τον γιατρό εντόπισε ασθενής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού και, αφού εκείνος δεν ανταποκρινόταν, κατάφερε να εισέλθει στον χώρο βρίσκοντάς τον πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

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Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ιστιαίας, στην Εύβοια, η είδηση του θανάτου ενός 65χρονου γυναικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο ιατρείο του αργά το απόγευμα της Τετάρτης (21/10).

Ο γιατρός ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, όπου διατηρούσε το ιδιωτικό του ιατρείο, ενώ παράλληλα εργαζόταν και σε μεγάλο μαιευτήριο της Αθήνας.

Τον εντόπισε ασθενής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, τον 65χρονο εντόπισε ασθενής που είχε επισκεφθεί το ιατρείο για προγραμματισμένη εξέταση. Φτάνοντας στον χώρο, διαπίστωσε ότι ο γιατρός δεν ανταποκρινόταν και δεν άνοιγε την πόρτα.

Έπειτα από αρκετή ώρα αναμονής, η ασθενής κατάφερε να εισέλθει στο ιατρείο, όπου βρήκε τον γυναικολόγο πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.

Στο σημείο αστυνομία και ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του γιατρού, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 65χρονος δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του γυναικολόγου θα «φωτίσει» η ιατροδικαστική εξέταση.

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