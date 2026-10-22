Ιστιαία: Πήγε για εξέταση και βρήκε νεκρό τον γυναικολόγο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ιστιαίας, στην Εύβοια, η είδηση του θανάτου ενός 65χρονου γυναικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο ιατρείο του αργά το απόγευμα της Τετάρτης (21/10).

Ο γιατρός ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή, όπου διατηρούσε το ιδιωτικό του ιατρείο, ενώ παράλληλα εργαζόταν και σε μεγάλο μαιευτήριο της Αθήνας.

Τον εντόπισε ασθενής που είχε προγραμματισμένο ραντεβού

Σύμφωνα με πληροφορίες του Evia Online, τον 65χρονο εντόπισε ασθενής που είχε επισκεφθεί το ιατρείο για προγραμματισμένη εξέταση. Φτάνοντας στον χώρο, διαπίστωσε ότι ο γιατρός δεν ανταποκρινόταν και δεν άνοιγε την πόρτα.

Έπειτα από αρκετή ώρα αναμονής, η ασθενής κατάφερε να εισέλθει στο ιατρείο, όπου βρήκε τον γυναικολόγο πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.

Στο σημείο αστυνομία και ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του γιατρού, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 65χρονος δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του γυναικολόγου θα «φωτίσει» η ιατροδικαστική εξέταση.