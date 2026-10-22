Μακελειό στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από το ρωσικό σφυροκόπημα – 21 βαλλιστικοί πύραυλοι, 210 drones και παιδιά στους τραυματίες

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Μία ακόμη νύχτα τρόμου έζησε η Ουκρανία, με τη Ρωσία να εξαπολύει μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, μετατρέποντας συνοικίες του Κιέβου σε πεδία καταστροφής. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο τριών διαδοχικών κυμάτων πυραυλικών πληγμάτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 21 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Κίεβο, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε παράλληλα 210 drones. Κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις, πανεπιστήμιο, μοναστήρι, σταθμός ασθενοφόρων και υποδομές του μετρό υπέστησαν ζημιές, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται παιδιά, ακόμη και ηλικίας πέντε ετών.

Η νέα ρωσική επίθεση άρχισε το βράδυ της Τετάρτης (21/10) και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (22/10).

Οι κάτοικοι του Κιέβου αναγκάστηκαν να αναζητήσουν προστασία στα καταφύγια, καθώς οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα και ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας κατά το προηγούμενο 24ωρο, με τις Αρχές να συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων.

Η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, όπου συζητήθηκε η προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Τρία κύματα βαλλιστικών πυραύλων στο Κίεβο – 210 drones σε ολόκληρη την Ουκρανία

Η ουκρανική πρωτεύουσα αποτέλεσε τον κύριο στόχο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους Iskander-M, S-400, Zircon και Onyx, καθώς και 210 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

Από τα drones, 110 ήταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ, ενώ στην επίθεση συμμετείχαν επίσης συστήματα Shahed και άλλοι τύποι drones.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 181 drones, ανάμεσά τους 87 με κινητήρα τζετ.

Ωστόσο, τα ρωσικά όπλα έπληξαν 32 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από αναχαιτισμένους στόχους κατέπεσαν σε ακόμη οκτώ.

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο.

«Από χθες το βράδυ, Ρώσοι “ανθρωπιστές” εξαπέλυσαν τρία κύματα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Κιέβου. Χρησιμοποίησαν 21 πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας ειρωνικά τον χαρακτηρισμό «ανθρωπιστής» που είχε αποδώσει στον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικές και συγκοινωνιακές υποδομές, εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Three waves of ballistic missiles have been launched at Kyiv by Russian “humanitarians” since yesterday evening. They used 21 missiles. Unfortunately, numerous sites across the city have been hit and damaged: ordinary residential buildings, energy facilities, infrastructure at one of the railway stations and the metro, shopping malls, and businesses. Even a monastery is among the damaged sites. Our emergency services are working at all the affected locations. Twelve of our regions came under Russian attack overnight. In Kyiv and across the regions, 34 people were injured, including five children. As of now, two people have been confirmed killed. My condolences to their families and loved ones. Almost immediately after another round of talks, Russia launched a pointed attack. This means there has been no real change in its attitude toward everything that is happening. It is important to keep trying to find the right solutions to end this war. But when Russia responds to negotiations with ballistic missiles, real pressure on Russia is needed to bring about different steps – steps toward ending the killing. Stronger air defenses and the rapid delivery of missiles, the ability to destroy ballistic missile launchers, sanctions over the war – all of this must be in place. I am grateful to everyone who sees the situation for what it is and acknowledges the reality. The aggressor deserves to be treated accordingly. Ukraine deserves support. People’s lives deserve protection. Thank you to everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026

Κίεβο: Νεκρός 48χρονος από πυραυλικό πλήγμα σε σπίτια – Τραυματίστηκε και πεντάχρονο παιδί

Στην περιοχή Ντνιπρόφσκι του Κιέβου, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικίες, προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ουκρανική αστυνομία, ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ίδια περιοχή.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονταν τέσσερα παιδιά, με το μικρότερο να είναι μόλις πέντε ετών.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και σταθμευμένα οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε διαφορετικά σημεία για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι στην περιοχή χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις επισκευής αυτοκινήτων και ιδιωτική κατοικία, ενώ συντρίμμια κατέπεσαν κοντά σε πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου το πρωί της Πέμπτης, ο αριθμός των τραυματιών στην πρωτεύουσα είχε φτάσει τους 24, εκ των οποίων 16 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι αριθμοί των τραυματιών παρέμεναν υπό επικαιροποίηση, καθώς οι υπηρεσίες της πόλης και η αστυνομία δημοσιοποιούσαν διαδοχικά νεότερα στοιχεία.

It’s horrific! Footage has been released online showing a Russian ballistic missile—equipped with a cluster munition warhead—striking Kyiv last night. The Russians are using banned cluster munitions with the intent to kill as many civilians as possible. https://t.co/bZ7xOf5cmx — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 22, 2026

Πετσέρσκ: Χτυπήθηκαν 18 κατοικίες, μοναστήρι και σταθμός ασθενοφόρων

Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν και στην περιοχή Πετσέρσκ, μία από τις κεντρικότερες συνοικίες του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Glavcom, που επικαλείται την τοπική διοίκηση, 18 κτίρια κατοικιών σε πέντε διαφορετικούς δρόμους υπέστησαν ζημιές από τη ρωσική επίθεση.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν θραύσεις υαλοπινάκων, ζημιές σε προσόψεις κτιρίων και καταστροφές σε οχήματα.

Στην ίδια περιοχή επλήγησαν διοικητικές εγκαταστάσεις, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι ζημιές στην υγειονομική υποδομή της πόλης.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίριο σταθμού ασθενοφόρων και σε έξι οχήματα επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Από τα πλήγματα υπέστη ζημιές και η Ιερά Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Μονή Σβιατο-Ββεντένσκι, όπου καταγράφηκαν φθορές στην πρόσοψη και σπασμένα παράθυρα.

Στην περιοχή Πετσέρσκ αναφέρθηκαν επίσης τραυματισμοί αμάχων, ανάμεσά τους παιδιά.

Η τοπική διοίκηση δημιούργησε σημεία υποστήριξης για τους κατοίκους των πληγεισών πολυκατοικιών, προκειμένου να διευκολύνει την καταγραφή των ζημιών και την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης.

Non-stop Russian terror attacks are continuing all across Ukraine, as Russians use their control of the White House to scale up masssacres. Here Russians target civilian commuter traffic, automobiles on a highway in southern Kyiv. https://t.co/crLEGM6WEV — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 22, 2026

Ζημιές στο μετρό και τη Νότια Γέφυρα – Φωτιές σε εμπορικά κτίρια και εστιατόριο

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στις συγκοινωνιακές υποδομές του Κιέβου.

Στην περιοχή Νταρνίτσκι σημειώθηκαν πλήγματα σε εγκαταστάσεις μεταφορών, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε τμήμα της υποδομής του μετρό που βρίσκεται στη Νότια Γέφυρα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές προχώρησαν σε περιορισμούς στην κυκλοφορία στη γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ασφαλείας και να εκτιμηθούν οι καταστροφές.

Στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε μη οικιστικό κτίριο και σε συγκρότημα εστιατορίου.

Η φωτιά στο συγκρότημα εστίασης επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων, προτού τεθεί υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε υπεραγορά, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικούς χώρους και συνεργείο αυτοκινήτων.

Στην περιοχή Χολοσίιβσκι, πλήγμα σε μη οικιστικό κτίριο προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, ενώ δύο ακόμη τραυματισμοί αναφέρθηκαν στην περιοχή Ομπολόνσκι.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέχισαν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών και αποκατάστασης των ζημιών κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Russians have completely destroyed Epicentr, a major home improvement store in Obolonsky district of Kyiv. And the consequences go far beyond the store itself. With russian strikes leaving more and more Ukrainian civilians homeless, rebuilding is becoming harder every day. https://t.co/WiPRBBSCtf — Victoria (@victoriaslog) October 22, 2026

Αναφορές για πυρομαχικά διασποράς στην ουκρανική πρωτεύουσα

Μία ακόμη ανησυχητική διάσταση της επίθεσης αφορά τη χρήση πυρομαχικών διασποράς.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ανέφερε ότι ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος με κεφαλή πυρομαχικών διασποράς έπληξε το κέντρο του Κιέβου.

Τα συγκεκριμένα όπλα απελευθερώνουν μεγάλο αριθμό μικρότερων εκρηκτικών υποπυρομαχικών σε ευρεία περιοχή, δημιουργώντας ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους για τον άμαχο πληθυσμό.

Φωτογραφικό υλικό από την ουκρανική πρωτεύουσα αποτύπωσε σπασμένα παράθυρα, τραυματίες που δέχονταν ιατρική βοήθεια και αντικείμενα τα οποία συνδέθηκαν με την αναφερόμενη χρήση πυρομαχικών διασποράς.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από ουκρανική επίσημη πηγή και αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω τεκμηρίωσης.

The russian army launched a missile strike on a market in the city of Lozova, Kharkiv region. According to preliminary reports, 2 people were killed and 34 others injured. The strike sparked a fire in a store. Other retail facilities, an apartment building, a house, and cars were also damaged. Help protect the skies over Ukraine: https://t.co/NJNUAIL9f2 — UNITED24 (@U24_gov_ua) October 22, 2026

Κιροβοχράντ: Αποθήκες παραδόθηκαν στις φλόγες από ρωσικό πλήγμα – Μάχη των πυροσβεστών υπό τον φόβο νέας επίθεσης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Κιροβοχράντ της κεντρικής Ουκρανίας, ύστερα από ρωσική επίθεση το βράδυ της Τετάρτης (21/10).

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, την οποία επικαλείται το ουκρανικό Glavcom, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις στην περιοχή Κροπιβνίτσκι, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά μεγάλης έκτασης.

Οι πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της έκτασης της φωτιάς και της συνεχούς απειλής νέων ρωσικών πληγμάτων.

Παρά τους κινδύνους, οι διασώστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ οι επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της συνεχίζονταν το πρωί της Πέμπτης (22/10).

Σύμφωνα με τον απολογισμό των ουκρανικών Αρχών, δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Χάρκοβο: Νεκρή 42χρονη γυναίκα – Τραυματίστηκαν παιδιά 10 και 13 ετών

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μία γυναίκα σκοτώθηκε και 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια έπειτα από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη του Χαρκόβου και σε ακόμη 11 οικισμούς.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, μία 42χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο χωριό Λιμανίβκα, στην περιοχή Λοζόβα, ύστερα από ρωσικό βομβαρδισμό.

Ένα αγόρι 13 ετών τραυματίστηκε, ενώ οκτώ ακόμη άνθρωποι παρουσίασαν οξεία αντίδραση στο στρες, ανάμεσά τους και ένα αγόρι 10 ετών.

Τραυματισμοί αναφέρθηκαν επίσης σε άλλες κοινότητες της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων το Ντερχάτσι, το Βισόκι, το Σλάτινε και το Ιζιούμ.

Στην πόλη του Χαρκόβου, ρωσικά drones έπληξαν τις περιοχές Οσνοβιάνσκι, Σεβτσένκιβσκι και Σλομπίντσκι.

Από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, κατάστημα, αυτοκίνητα και εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε χώρο στάθμευσης φορτηγών, ενώ συνεργεία εργάζονταν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πληγμάτων.

Ζαπορίζια: Τρεις νεκροί και 862 ρωσικά πλήγματα σε ένα 24ωρο

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της 21ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 862 πλήγματα σε 48 οικισμούς της περιφέρειας.

Ο αριθμός περιλαμβάνει επιθέσεις με αεροπορικά μέσα, drones, πυροβολικό και συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.

Από τα καταγεγραμμένα πλήγματα, τα 633 πραγματοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων, κυρίως FPV drones.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 197 πλήγματα πυροβολικού, 28 αεροπορικές επιθέσεις και τέσσερις επιθέσεις με συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.

Οι τοπικές Αρχές δέχθηκαν 90 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και εγκαταστάσεις υποδομών.

Στην πόλη της Ζαπορίζια, ρωσικό πλήγμα σε εγκατάσταση υποδομών προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Ντονέτσκ: Δύο νεκροί σε Ντρουζκίβκα και Κραματόρσκ

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, οι ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν στις πόλεις Ντρουζκίβκα και Κραματόρσκ.

Ακόμη εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται σε οικισμούς που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο πυραυλικών πληγμάτων, βομβαρδισμών πυροβολικού και επιθέσεων με drones.

Russia’s war against Ukraine continues to put civilians at risk. In Sumy, a Russian FPV drone struck a civilian car, sparking a fire and damaging other vehicles. The blast shattered windows in a five-story residential building. One person was reportedly injured. Civilian life remains under attack. Source: https://t.co/gRwPIzk2tW — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540) October 22, 2026

Στο Σλοβιάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικές επιθέσεις με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και drones την Τετάρτη (21/10), τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο αγόρια ηλικίας 7 και 13 ετών. Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές έξι πολυκατοικίες, ξενοδοχείο και κατάστημα, ενώ πέντε αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, απηύθυνε επείγουσα έκκληση στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή σημεία στην περιφέρεια. Στο Σλοβιάνσκ βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή υποχρεωτική απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από συγκεκριμένες συνοικίες της πόλης.

Σούμι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες – Σχεδόν 60 επιθέσεις

Στην περιφέρεια του Σούμι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 60 επιθέσεις εναντίον 26 οικισμών, σε 14 διαφορετικές κοινότητες.

Παράλληλα, η Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικό FPV drone έπληξε αυτοκίνητο πολιτών στην πόλη του Σούμι, προκαλώντας πυρκαγιά.

Από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές και άλλα οχήματα, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε παράθυρα πενταώροφης πολυκατοικίας.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν τουλάχιστον έναν τραυματία από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Τσερνίχιβ: Νεκρός από δεύτερο ρωσικό πλήγμα σε επιχείρηση

Στον απολογισμό του προηγούμενου 24ώρου περιλαμβάνεται και ένας νεκρός από διαδοχική ρωσική επίθεση στο Τσερνίχιβ, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/10).

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, ρωσικό drone έπληξε αρχικά ιδιωτική επιχείρηση στην πόλη, προκαλώντας τραυματισμό σε 54χρονο άνδρα.

Περίπου στις 11:00 το πρωί, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση στην ίδια εγκατάσταση.

Από το νέο πλήγμα σκοτώθηκε ένας 61χρονος κάτοικος της περιοχής.

Οι ουκρανικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την καταγραφή των περιστάσεων της επίθεσης και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ενδεχόμενη διάπραξη εγκλήματος πολέμου.

Στην ίδια περιφέρεια, ρωσικό drone έπληξε επίσης αγροτική επιχείρηση στην περιοχή Σεμενίβκα, προκαλώντας πυρκαγιά σε αποθήκη και άλλες εγκαταστάσεις.

There were reports on efforts to deal with the aftermath of Russian attacks on our cities and communities. Overnight, Russia used, among other weapons, three ballistic missiles with cluster warheads against Kyiv. These missiles are designed to detonate in the air as they approach their targets, spreading damage across an area 400 meters in diameter. One of them struck Pechersk, Kyiv’s historic center, hitting the area between the Kyiv-Pechersk Lavra and the Holy Presentation Monastery. Monastery buildings, homes, shops, cafés, and other civilian infrastructure were damaged. This is another extraordinarily revealing strike – revealing because it was no accident. The choice of weapon was deliberate, the choice of target area was deliberate, and so was the intent to inflict as much loss and damage on civilians as possible. There was no military target nearby, not even in theory, and the weapon was designed to cause widespread destruction. Russia has not changed the way it wages this war, and it is taking no steps that would signal a genuine desire to end it. Throughout the day, air raid alerts have continued in Kyiv and many other cities. So have the strikes. In Kharkiv, a regular commuter train was hit. Dnipro, Marhanets, Mykolaiv, and Kherson, as well as cities and villages in the Kyiv, Zhytomyr, Donetsk, Kharkiv, Chernihiv, and Rivne regions, came under attack. Russia keeps targeting our energy infrastructure. Since October 11, there have been more than 170 strikes on critical energy facilities, even though we are shooting down a significant number of “shaheds” and some of the missiles. I thank all our friends around the world who are helping us restore our energy system. Our intelligence services report that Russia has set priorities for further terror against Ukrainians in the coming weeks. Russia is clearly taking advantage of the slowdown in air defense supplies from our partners. It is equally clear that when some partners ease the pressure on Russia, it only reinforces Putin’s belief that his goals are within reach. We need different signals and different steps – stronger ones. I have instructed the Ministry of Defense, together with the military command and the Ministry of Foreign Affairs, to brief our partners on every aspect of the real situation and the threats we face, based on intelligence data. It is important to speed up deliveries of defense packages that have already been approved. I thank all the leaders and countries that are helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026

Ζελένσκι: «Οι επιθέσεις δείχνουν ότι η Ρωσία δεν έχει αλλάξει στάση»

Η νέα μαζική επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η νέα πυραυλική επίθεση αποδεικνύει πως η στάση του Κρεμλίνου δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, παρά τις διπλωματικές επαφές.

Όπως τόνισε, η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρότερη αεράμυνα, ταχύτερη παράδοση πυραύλων αναχαίτισης και αυστηρότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

Η ουκρανική ηγεσία προειδοποιεί ότι τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε ενεργειακές, συγκοινωνιακές και άλλες κρίσιμες υποδομές αυξάνουν τους κινδύνους για εκατομμύρια πολίτες καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Με τις επιχειρήσεις αποκατάστασης να συνεχίζονται στο Κίεβο και σε άλλες περιφέρειες, η Ουκρανία μετρά ακόμη μία ημέρα με νεκρούς αμάχους, τραυματισμένα παιδιά και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι νέες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες δεν έχουν οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων.