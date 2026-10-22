Μακελειό στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από το ρωσικό σφυροκόπημα – 21 βαλλιστικοί πύραυλοι, 210 drones και παιδιά στους τραυματίες

Μαζική ρωσική επίθεση με 21 βαλλιστικούς πυραύλους και 210 drones έπληξε το Κίεβο και άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας, αφήνοντας τουλάχιστον εννέα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και παιδιά. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, ενεργειακές και συγκοινωνιακές υποδομές, καθώς και σε θρησκευτικά μνημεία όπως η Μονή Σβιατο-Ββεντένσκι στο Πετσέρσκ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η νέα κλιμάκωση εκδηλώθηκε αμέσως μετά τις συνομιλίες Πούτιν και Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, επιβεβαιώνοντας ότι η στάση της Μόσχας παραμένει αμετάβλητη.

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Διεθνή Νέα

Μια γυναίκα κοιτάζει το κατεστραμμένο διαμέρισμά της την Πέμπτη 22/10, μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας. Φωτογραφία: Efrem Lukatsky/AP
Μια γυναίκα κοιτάζει το κατεστραμμένο διαμέρισμά της την Πέμπτη 22/10, μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας. Φωτογραφία: Efrem Lukatsky/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο τριών διαδοχικών κυμάτων πυραυλικών πληγμάτων.
  • Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 21 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Κίεβο, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα 210 drones, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και κρίσιμα δίκτυα.
  • Η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, με το Κίεβο να τονίζει πως οι επιθέσεις αποδεικνύουν ότι η στάση της Μόσχας παραμένει αμετάβλητη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία ακόμη νύχτα τρόμου έζησε η Ουκρανία, με τη Ρωσία να εξαπολύει μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, μετατρέποντας συνοικίες του Κιέβου σε πεδία καταστροφής. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο τριών διαδοχικών κυμάτων πυραυλικών πληγμάτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 21 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το Κίεβο, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε παράλληλα 210 drones. Κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις, πανεπιστήμιο, μοναστήρι, σταθμός ασθενοφόρων και υποδομές του μετρό υπέστησαν ζημιές, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται παιδιά, ακόμη και ηλικίας πέντε ετών.

Η νέα ρωσική επίθεση άρχισε το βράδυ της Τετάρτης (21/10) και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (22/10).

Οι κάτοικοι του Κιέβου αναγκάστηκαν να αναζητήσουν προστασία στα καταφύγια, καθώς οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα και ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν διαφορετικές περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας κατά το προηγούμενο 24ωρο, με τις Αρχές να συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων.

Η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, όπου συζητήθηκε η προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Τρία κύματα βαλλιστικών πυραύλων στο Κίεβο – 210 drones σε ολόκληρη την Ουκρανία

Η ουκρανική πρωτεύουσα αποτέλεσε τον κύριο στόχο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους Iskander-M, S-400, Zircon και Onyx, καθώς και 210 μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

Από τα drones, 110 ήταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ, ενώ στην επίθεση συμμετείχαν επίσης συστήματα Shahed και άλλοι τύποι drones.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 181 drones, ανάμεσά τους 87 με κινητήρα τζετ.

Ωστόσο, τα ρωσικά όπλα έπληξαν 32 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από αναχαιτισμένους στόχους κατέπεσαν σε ακόμη οκτώ.

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο.

«Από χθες το βράδυ, Ρώσοι “ανθρωπιστές” εξαπέλυσαν τρία κύματα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Κιέβου. Χρησιμοποίησαν 21 πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας ειρωνικά τον χαρακτηρισμό «ανθρωπιστής» που είχε αποδώσει στον Πούτιν ο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες, ενεργειακές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικές και συγκοινωνιακές υποδομές, εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Κίεβο: Νεκρός 48χρονος από πυραυλικό πλήγμα σε σπίτια – Τραυματίστηκε και πεντάχρονο παιδί

Στην περιοχή Ντνιπρόφσκι του Κιέβου, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικίες, προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ουκρανική αστυνομία, ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ίδια περιοχή.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονταν τέσσερα παιδιά, με το μικρότερο να είναι μόλις πέντε ετών.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και σταθμευμένα οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε διαφορετικά σημεία για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι στην περιοχή χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις επισκευής αυτοκινήτων και ιδιωτική κατοικία, ενώ συντρίμμια κατέπεσαν κοντά σε πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου το πρωί της Πέμπτης, ο αριθμός των τραυματιών στην πρωτεύουσα είχε φτάσει τους 24, εκ των οποίων 16 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι αριθμοί των τραυματιών παρέμεναν υπό επικαιροποίηση, καθώς οι υπηρεσίες της πόλης και η αστυνομία δημοσιοποιούσαν διαδοχικά νεότερα στοιχεία.

Πετσέρσκ: Χτυπήθηκαν 18 κατοικίες, μοναστήρι και σταθμός ασθενοφόρων

Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν και στην περιοχή Πετσέρσκ, μία από τις κεντρικότερες συνοικίες του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Glavcom, που επικαλείται την τοπική διοίκηση, 18 κτίρια κατοικιών σε πέντε διαφορετικούς δρόμους υπέστησαν ζημιές από τη ρωσική επίθεση.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν θραύσεις υαλοπινάκων, ζημιές σε προσόψεις κτιρίων και καταστροφές σε οχήματα.

Στην ίδια περιοχή επλήγησαν διοικητικές εγκαταστάσεις, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι ζημιές στην υγειονομική υποδομή της πόλης.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίριο σταθμού ασθενοφόρων και σε έξι οχήματα επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Από τα πλήγματα υπέστη ζημιές και η Ιερά Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Μονή Σβιατο-Ββεντένσκι, όπου καταγράφηκαν φθορές στην πρόσοψη και σπασμένα παράθυρα.

Στην περιοχή Πετσέρσκ αναφέρθηκαν επίσης τραυματισμοί αμάχων, ανάμεσά τους παιδιά.

Η τοπική διοίκηση δημιούργησε σημεία υποστήριξης για τους κατοίκους των πληγεισών πολυκατοικιών, προκειμένου να διευκολύνει την καταγραφή των ζημιών και την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης.

Ζημιές στο μετρό και τη Νότια Γέφυρα – Φωτιές σε εμπορικά κτίρια και εστιατόριο

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στις συγκοινωνιακές υποδομές του Κιέβου.

Στην περιοχή Νταρνίτσκι σημειώθηκαν πλήγματα σε εγκαταστάσεις μεταφορών, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε τμήμα της υποδομής του μετρό που βρίσκεται στη Νότια Γέφυρα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές προχώρησαν σε περιορισμούς στην κυκλοφορία στη γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ασφαλείας και να εκτιμηθούν οι καταστροφές.

Στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε μη οικιστικό κτίριο και σε συγκρότημα εστιατορίου.

Η φωτιά στο συγκρότημα εστίασης επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων, προτού τεθεί υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε υπεραγορά, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, γραφεία, εμπορικούς χώρους και συνεργείο αυτοκινήτων.

Στην περιοχή Χολοσίιβσκι, πλήγμα σε μη οικιστικό κτίριο προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, ενώ δύο ακόμη τραυματισμοί αναφέρθηκαν στην περιοχή Ομπολόνσκι.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέχισαν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών και αποκατάστασης των ζημιών κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Αναφορές για πυρομαχικά διασποράς στην ουκρανική πρωτεύουσα

Μία ακόμη ανησυχητική διάσταση της επίθεσης αφορά τη χρήση πυρομαχικών διασποράς.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ανέφερε ότι ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος με κεφαλή πυρομαχικών διασποράς έπληξε το κέντρο του Κιέβου.

Τα συγκεκριμένα όπλα απελευθερώνουν μεγάλο αριθμό μικρότερων εκρηκτικών υποπυρομαχικών σε ευρεία περιοχή, δημιουργώντας ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους για τον άμαχο πληθυσμό.

Φωτογραφικό υλικό από την ουκρανική πρωτεύουσα αποτύπωσε σπασμένα παράθυρα, τραυματίες που δέχονταν ιατρική βοήθεια και αντικείμενα τα οποία συνδέθηκαν με την αναφερόμενη χρήση πυρομαχικών διασποράς.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από ουκρανική επίσημη πηγή και αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω τεκμηρίωσης.

Κιροβοχράντ: Αποθήκες παραδόθηκαν στις φλόγες από ρωσικό πλήγμα – Μάχη των πυροσβεστών υπό τον φόβο νέας επίθεσης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Κιροβοχράντ της κεντρικής Ουκρανίας, ύστερα από ρωσική επίθεση το βράδυ της Τετάρτης (21/10).

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, την οποία επικαλείται το ουκρανικό Glavcom, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις στην περιοχή Κροπιβνίτσκι, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά μεγάλης έκτασης.

Οι πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη με τις φλόγες, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της έκτασης της φωτιάς και της συνεχούς απειλής νέων ρωσικών πληγμάτων.

Παρά τους κινδύνους, οι διασώστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ενώ οι επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεσή της συνεχίζονταν το πρωί της Πέμπτης (22/10).

Σύμφωνα με τον απολογισμό των ουκρανικών Αρχών, δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Πυροσβέστες επιχειρούν από γερανοφόρο όχημα για την κατάσβεση τεράστιας πυρκαγιάς σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κροπιβνίτσκι, στην περιφέρεια Κιροβοχράντ της κεντρικής Ουκρανίας, μετά από ρωσικό πλήγμα το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, περιφερειακή διεύθυνση Κιροβοχράντ.
Πυροσβέστες επιχειρούν από γερανοφόρο όχημα για την κατάσβεση τεράστιας πυρκαγιάς σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κροπιβνίτσκι, στην περιφέρεια Κιροβοχράντ της κεντρικής Ουκρανίας, μετά από ρωσικό πλήγμα το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, περιφερειακή διεύθυνση Κιροβοχράντ.

Χάρκοβο: Νεκρή 42χρονη γυναίκα – Τραυματίστηκαν παιδιά 10 και 13 ετών

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μία γυναίκα σκοτώθηκε και 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια έπειτα από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη του Χαρκόβου και σε ακόμη 11 οικισμούς.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, μία 42χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο χωριό Λιμανίβκα, στην περιοχή Λοζόβα, ύστερα από ρωσικό βομβαρδισμό.

Ένα αγόρι 13 ετών τραυματίστηκε, ενώ οκτώ ακόμη άνθρωποι παρουσίασαν οξεία αντίδραση στο στρες, ανάμεσά τους και ένα αγόρι 10 ετών.

Τραυματισμοί αναφέρθηκαν επίσης σε άλλες κοινότητες της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων το Ντερχάτσι, το Βισόκι, το Σλάτινε και το Ιζιούμ.

Στην πόλη του Χαρκόβου, ρωσικά drones έπληξαν τις περιοχές Οσνοβιάνσκι, Σεβτσένκιβσκι και Σλομπίντσκι.

Από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, κατάστημα, αυτοκίνητα και εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σε χώρο στάθμευσης φορτηγών, ενώ συνεργεία εργάζονταν για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πληγμάτων.

Ζαπορίζια: Τρεις νεκροί και 862 ρωσικά πλήγματα σε ένα 24ωρο

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της 21ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 862 πλήγματα σε 48 οικισμούς της περιφέρειας.

Ο αριθμός περιλαμβάνει επιθέσεις με αεροπορικά μέσα, drones, πυροβολικό και συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.

Από τα καταγεγραμμένα πλήγματα, τα 633 πραγματοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων, κυρίως FPV drones.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 197 πλήγματα πυροβολικού, 28 αεροπορικές επιθέσεις και τέσσερις επιθέσεις με συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων.

Οι τοπικές Αρχές δέχθηκαν 90 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και εγκαταστάσεις υποδομών.

Στην πόλη της Ζαπορίζια, ρωσικό πλήγμα σε εγκατάσταση υποδομών προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Ντονέτσκ: Δύο νεκροί σε Ντρουζκίβκα και Κραματόρσκ

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, οι ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν στις πόλεις Ντρουζκίβκα και Κραματόρσκ.

Ακόμη εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται σε οικισμούς που βρίσκονται κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο πυραυλικών πληγμάτων, βομβαρδισμών πυροβολικού και επιθέσεων με drones.

Στο Σλοβιάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διαδοχικές επιθέσεις με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και drones την Τετάρτη (21/10), τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο αγόρια ηλικίας 7 και 13 ετών. Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές έξι πολυκατοικίες, ξενοδοχείο και κατάστημα, ενώ πέντε αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, απηύθυνε επείγουσα έκκληση στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς ασφαλέστερες περιοχές της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή σημεία στην περιφέρεια. Στο Σλοβιάνσκ βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή υποχρεωτική απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από συγκεκριμένες συνοικίες της πόλης.

Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή του Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, μετά από ρωσικό πλήγμα την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Πηγή: Ukr Media News
Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή του Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, μετά από ρωσικό πλήγμα την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Πηγή: Ukr Media News

Σούμι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες – Σχεδόν 60 επιθέσεις

Στην περιφέρεια του Σούμι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σχεδόν 60 επιθέσεις εναντίον 26 οικισμών, σε 14 διαφορετικές κοινότητες.

Παράλληλα, η Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικό FPV drone έπληξε αυτοκίνητο πολιτών στην πόλη του Σούμι, προκαλώντας πυρκαγιά.

Από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές και άλλα οχήματα, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε παράθυρα πενταώροφης πολυκατοικίας.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν τουλάχιστον έναν τραυματία από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Τσερνίχιβ: Νεκρός από δεύτερο ρωσικό πλήγμα σε επιχείρηση

Στον απολογισμό του προηγούμενου 24ώρου περιλαμβάνεται και ένας νεκρός από διαδοχική ρωσική επίθεση στο Τσερνίχιβ, που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/10).

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, ρωσικό drone έπληξε αρχικά ιδιωτική επιχείρηση στην πόλη, προκαλώντας τραυματισμό σε 54χρονο άνδρα.

Περίπου στις 11:00 το πρωί, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση στην ίδια εγκατάσταση.

Από το νέο πλήγμα σκοτώθηκε ένας 61χρονος κάτοικος της περιοχής.

Οι ουκρανικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την καταγραφή των περιστάσεων της επίθεσης και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ενδεχόμενη διάπραξη εγκλήματος πολέμου.

Στην ίδια περιφέρεια, ρωσικό drone έπληξε επίσης αγροτική επιχείρηση στην περιοχή Σεμενίβκα, προκαλώντας πυρκαγιά σε αποθήκη και άλλες εγκαταστάσεις.

Ζελένσκι: «Οι επιθέσεις δείχνουν ότι η Ρωσία δεν έχει αλλάξει στάση»

Η νέα μαζική επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η νέα πυραυλική επίθεση αποδεικνύει πως η στάση του Κρεμλίνου δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, παρά τις διπλωματικές επαφές.

Όπως τόνισε, η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρότερη αεράμυνα, ταχύτερη παράδοση πυραύλων αναχαίτισης και αυστηρότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

Η ουκρανική ηγεσία προειδοποιεί ότι τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε ενεργειακές, συγκοινωνιακές και άλλες κρίσιμες υποδομές αυξάνουν τους κινδύνους για εκατομμύρια πολίτες καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Με τις επιχειρήσεις αποκατάστασης να συνεχίζονται στο Κίεβο και σε άλλες περιφέρειες, η Ουκρανία μετρά ακόμη μία ημέρα με νεκρούς αμάχους, τραυματισμένα παιδιά και εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι νέες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες δεν έχουν οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων.

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