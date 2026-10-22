Pizza Fan: Πώς λειτουργούσε το λογισμικό που έκρυβε τις εισπράξεις – Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανάμεσα στους 9 συλληφθέντες

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Σαν βόμβα έσκασε σήμερα η είδηση για μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στην Pizza Fan για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και οικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, το Νο.2 της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστές και διαχειριστές καταστημάτων.

Πώς λειτουργούσε το λογισμικό που έκρυβε τις εισπράξεις

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε πειραγμένες ταμειακές μηχανές. Συγκεκριμένα είχαν εγκαταστήσει ένα ειδικό λογισμικό στο κεντρικό σύστημα μέσω του οποίου καταχωρίζονταν οι παραγγελίες των πελατών. Με τον τρόπο αυτό άλλαζαν τα ποσά και εμφάνιζαν μικρότερο τζίρο από τον πραγματικό στην Εφορία, χωρίς να αποδίδουν στο Δημόσιο τον πραγματικό ΦΠΑ.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan

Ξεκίνησε από το μηδέν, και σήμερα η Pizza Fan έχει φτάσει σήμερα να διαθέτει 110 καταστήματα, περισσότερους από δύο εκατομμύρια πελάτες και 100 εκατ. πωλήσεις, ενώ το μοντέλο του franchising επεκτείνεται διαρκώς. Μια εξέλιξη που, όταν ξεκίνησε η πορεία της επιχείρησης το 1996, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan ξεκίνησε ως στέλεχος μάρκετινγκ, ωστόσο η επιχειρηματικότητα ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε.

Σήμερα, το άλλοτε πρότυπο επιχειρηματικότητας καλείται να δώσει πολλές εξηγήσεις για την υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.