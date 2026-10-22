Καλαμάτα: Προκαλεί η μητέρα του 17χρονου που ξυλοκόπησε συνομήλικό του – «Τι του έκανε; Είναι νέα παιδιά που βράζει το αίμα τους»

Προκλητική εμφανίζεται στις δηλώσεις της η μητέρα του 17χρονου, ο οποίος ξυλοκόπησε με μεγάλη αγριότητα έναν συνομήλικό του, στην Καλαμάτα, με τον ξυλοαδαρμό να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Ενώ στα πλάνα φαίνεται ο 17χρονος δράστης να χτυπά ανελέητα τον συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές για περίπου 30 δευτερόλεπτα, η μητέρα του ανήλικου νταή επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη στο θύμα.

«Τι του έκανε; Πήγαινε και τον, πώς να το πούμε στη γλώσσα του δρόμου, τον τριβέλιζε. Το θέμα είναι ότι είναι νέα παιδιά που βράζει το αίμα τους και κάποια στιγμή, για να φτάσει εκεί που έφτασε μπορώ να καταλάβω σε τι βαθμό τον είχαν φέρει τον γιο μου για να φτάσει να κάνει αυτό το πράγμα. Για να φτάσει σε αυτή την άσχημη πράξη το παιδί μου πρέπει να συνέβησαν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Για να φτάσει το παιδί μου να κάνει αυτή την πράξη συνέβησαν σημεία και τέρατα» υποστήριξε η μητέρα του 17χρονου δράστη μιλώντας στο Livenews.

«Το άλλο παιδί συνεχώς έκανε bullying στον δίδυμο αδελφό του»

Μάλιστα, ισχυρίζεται ο γιος της έσπασε στον ξύλο τον συμμαθητή του, γιατί πείραζε τον δίδυμο αδελφό του. «Υπήρχε κάποιο γεγονός το οποίο είχε να κάνει με τον αδελφό του, τον δίδυμο αδελφό του. Συνέβη κάτι και αυτό το άλλο παιδί συνεχώς του έκανε bullying. Λεκτικό και μέσω κινητών και τέτοια. Συνεχώς του έκανε του δικού μου παιδιού bullying. Του έστελνε διάφορα μηνύματα πολύ άσχημα. Εξυβριστικά, χυδαία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το παιδί μου όμως το άλλο, επειδή είναι ένα ευαίσθητο παιδί, ένα μαζεμένο παιδί, δεν έκανε τίποτα. Και τον έβλεπε ο αδερφός του μέχρι που έκλαιγε για το συγκεκριμένο γεγονός» είπε.

«Και πήγε και έκανε στο άλλο παιδί αυτό που έκανε. Εγώ κάτι ελαφρώς ήξερα, αλλά δεν μου λέγανε γιατί σαν αγόρια πιο πολύ τα λέγανε με τον πατέρα τους. Τα λέγανε με τον πατέρα τους γιατί ήταν κάποια ευαίσθητα θέματα που σε μένα ντρεπόντουσαν κιόλας και λογικό το βλέπω. Σαν αγόρια. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι και τόσο σωστή οικογένεια. Από όλα τα σχετικά που έχουν γίνει» πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έκανε bullying»

«Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να έκανε bullying σε κάποιον» τονίζει συγγενής του θύματος, μιλώντας αποκλειστικά στο Live News. «Σε καμία περίπτωση δεν τους έκανε bullying. Είναι ένα πολύ εσωστρεφές παιδί που επιλέγει να μην έχει πολλές παρέες και να επικεντρωθεί στο διάβασμά του για να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Μας έλεγε ότι αυτά τα παιδιά λένε ψέματα ότι διαδίδει φήμες και γι’ αυτό τον πειράζανε. Αλλά πώς να διαδώσει φήμες όταν δεν κάνει παρέα με πολλά παιδιά στο σχολείο;».

«Αυτοί οι γονείς δεν είναι γονείς για μένα» λέει η μητέρα του δράστη

Η μητέρα του 17χρονου θύτη συνέχισε: «Τον απειλούσε ο γιος μου (λένε). Αυτοί οι συγκεκριμένοι γονείς δεν τον ρώτησαν: ‘Γιατί σε απειλεί αυτό το παιδί και φοβάσαι να πας στο σχολείο; Πάμε στην αστυνομία να τα πούμε’. Γιατί δεν έκαναν αυτή την πράξη; Αν ο γιος μου τον απειλούσε λεκτικά κάθε μέρα τον γιο τους. Γιατί; Και γιατί να φτάσουμε ως εδώ; Αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Εγώ σαν γονιός, αν το παιδί μου μου έλεγε αυτά τα πράγματα, κάθε μέρα μιλάω στο κινητό με το παιδί μου από την ώρα που φεύγει το σπίτι μέχρι να πάει στο σχολείο. Μιλάμε για να μην του συμβεί κάτι. Πόσες μέρες γινόταν αυτό; Μία; Δύο; Προφανώς από ό,τι λένε και από ό,τι βγαίνει τελικά, ήταν πάρα πολλές μέρες. Αν συνέβαινε αυτό, που δεν είμαι σίγουρη ότι συνέβαινε.

Αν συνέβαινε στο παιδί μου αυτό μία, δύο, τρεις μέρες, δεν θα καθόμουνα με το κινητό στο αυτί να περιμένω να μην του συμβεί κάτι. Και πείτε ότι του συνέβαινε κάτι. Πού θα έτρεχα εγώ εκείνη την ώρα να τον βοηθήσω. Λοιπόν, αυτοί οι γονείς δεν είναι γονείς για μένα. Δεν συμβούλευαν το παιδί τους και δεν είμαι και σίγουρη αν ήξεραν τι κάνει το παιδί τους και τι έχει κάνει και σε τι κατάσταση έχει φέρει το άλλο παιδί. Τι θέλετε τώρα εκ των υστέρων να κάνω τι εγώ; Μπορώ να κάνω κάτι εκτός από το να τον νουθετήσω; Να του πω αυτά τα οποία, του έλεγα και πριν; Δεν είναι ότι θα του πω κάτι καινούργιο. Τα λέγαμε συνέχεια».