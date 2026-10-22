Μαλαισία: 16χρονος επιτέθηκε με τσεκούρι σε καθηγήτρια – Μετέδιδε live την επίθεση

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Συγκλονίζουν τα πλάνα βίντεο από τη Μαλαισία που δείχνουν μαθητή να εισβάλει σε μία αίθουσα και να χτυπά με τσεκούρι τα χέρια της εκπαιδευτικού, με τα οποία εκείνη προσπαθούσε να προστατευτεί. Ο έφηβος μπήκε στην αίθουσα από μια δεύτερη πόρτα και επιχείρησε να χτυπήσει όποιον βρεθεί μπροστά του.

Οι μαθητές, πανικόβλητοι τρέχουν για να διαφύγουν. Ωστόσο, η θαρραλέα εκπαιδευτικός παραμένει στη θέση της και αντιμετωπίζει τον δράστη. Ένας μαθητής επίσης επεμβαίνει για να τον ακινητοποιήσει και μαζί καταφέρνουν να του αφαιρέσουν το τσεκούρι.

Η αστυνομία στη Μαλαισία κατηγορεί τον μαθητή ότι μετέδιδε ζωντανά την επίθεση.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε επίσης υλικό που φαίνεται να έχει καταγραφεί από κάμερα τοποθετημένη στο κεφάλι του δράστη. Το βίντεο δείχνει τον μαθητή να προετοιμάζεται σε μια τουαλέτα, πριν τρέξει προς τον διάδρομο. Στα πλάνα φαίνεται η εκπαιδευτικός να σηκώνεται όρθια και να υψώνει τα χέρια της. Η κάμερα τραντάζεται βίαια, προτού η εικόνα χαθεί και το βίντεο γίνει μαύρο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετίζεται με το περιστατικό. Οι αρχές κατέβαλαν απεγνωσμένες προσπάθειες να το αφαιρέσουν, αλλά είχε ήδη διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία την Τετάρτη, γύρω στις 8 το πρωί. Ο 16χρονος έχει συλληφθεί και κρατείται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, σύμφωνα με την εφημερίδα New Straits Times.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο έφηβος είχε φέρει επίσης κροτίδες στο διεθνές σχολείο. Η εκπαιδευτικός φέρεται να έχει τραυματιστεί στο χέρι. Το περιστατικό έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τη βία στα σχολεία σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία.