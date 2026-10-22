Ελλάδα και Αίγυπτος ξεκινούν συζητήσεις για την επέκταση της οριοθέτησης της ΑΟΖ

Νέα σελίδα στις γεωπολιτικές ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου ανοίγει η επίσημη ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με στόχο την επέκταση της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών τους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας απευθείας απέναντι σε κάθε παράνομη έξωθεν προκλητικότητα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η απόφαση του κοινοβουλίου της Λιβύης να προχωρήσει στην επικύρωση του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου πυροδοτεί σειρά εξελίξεων, με πιο εμφατική την ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αιγύπτιου ομολόγου του Μπατρ Αμπντελάτι ότι Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα στην έναρξη των συζητήσεων για επέκταση της ΑΟΖ, ως συνέχεια της μερικής οριοθέτησης, που ήρθε το 2020 μετά την ανακοίνωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η επίσημη επιβεβαίωση για την επανέναρξη και διεύρυνση των συνομιλιών μεταξύ Αθήνας και Καΐρου δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτελεί το επιστέγασμα εντατικών διπλωματικών διεργασιών στο ανώτατο επίπεδο. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, μέσα από τις επίσημες τοποθετήσεις τους, κατέστησαν σαφές ότι οι δύο χώρες περνούν πλέον στο επόμενο βήμα, βάζοντας στο τραπέζι την επέκταση της υφιστάμενης οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Οι τεχνικές επιτροπές αναλαμβάνουν να πιάσουν το νήμα των διαπραγματεύσεων, εξετάζοντας τους χάρτες και τα γεωγραφικά δεδομένα για τα πεδία που είχαν μείνει εκτός της αρχικής διευθέτησης.

Η κίνηση αυτή στέλνει ένα ξεκάθαρο σήμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η Αθήνα και το Κάιρο δεν μένουν σταθερές σε μια στατική εικόνα, αλλά εξελίσσουν τη στρατηγική τους σχέση ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών. Η ενεργοποίηση του διαλόγου για την επέκταση της ΑΟΖ θωρακίζει περαιτέρω τα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο κρατών, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο νομικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ταχύτητα με την οποία προωθούνται οι διαδικασίες αποδεικνύει την κοινή πολιτική βούληση να κλείσουν οριστικά όλα τα μέτωπα ασάφειας που θα μπορούσαν να δώσουν πάτημα σε τρίτους για αμφισβητήσεις.

Ο καταλύτης της Τουρκίας και το παράνομο σύμφωνο

Τίποτα δεν συμβαίνει στο γεωπολιτικό κενό και η απόφαση των δύο χωρών να επισπεύσουν τις διαδικασίες διεύρυνσης του διαλόγου συνδέεται άμεσα με την τουρκική κινητικότητα στην περιοχή. Οι συνεχείς προσπάθειες της Άγκυρας να επιβάλει τετελεσμένα μέσω ανυπόστατων και παράνομων συμφωνιών, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, λειτουργούν ως ο απόλυτος συγκολλητικός κρίκος για την περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων. Κάθε φορά που η τουρκική διπλωματία επιχειρεί να αγνοήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και να καταπατήσει το Διεθνές Δίκαιο, η Αθήνα και το Κάιρο απαντούν έμπρακτα με τη σύσφιξη των δεσμών τους.

Η επιμονή της Άγκυρας να συντηρεί παράνομες διεκδικήσεις λειτούργησε ως το τελευταίο καμπανάκι συναγερμού για την περιοχή. Αντί να επιτύχει τον στόχο της απομόνωσης της Ελλάδας ή της αποσταθεροποίησης των σχετικών ισορροπιών, η Τουρκία κατάφερε ακριβώς το αντίθετο: έφερε την Αίγυπτο ακόμα πιο κοντά στην ελληνική γραμμή άμυνας. Η κοινή στάση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύει ότι η παρανομία δεν παράγει διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία, επιλέγοντας τη μονομερή ένταση, προσφέρει το μεγαλύτερο επιχειρησιακό και διπλωματικό έρεισμα στους γείτονές της να επιταχύνουν τις νόμιμες οριοθετήσεις τους.

بحثت مع وزير خارجية اليونان العلاقات الاستراتيجية والتطورات بالشرق الأوسط وشرق المتوسط، واتفقنا على مواصلة التشاور بشأن تعيين الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 22, 2026

Το ιστορικό πλαίσιο και η έως τώρα οριοθέτηση

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία των σημερινών εξελίξεων, πρέπει να ανατρέξει στο υπόβαθρο αυτής της πολυεπίπεδης σχέσης. Η διπλωματική παλέτα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ήταν ποτέ απλή, και οι σχέσεις Αθήνας και Καΐρου χτίστηκαν μεθοδικά μέσα από σύνθετες γεωπολιτικές ασκήσεις ισορροπίας. Η ιστορική συμφωνία μερικής οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που υπογράφηκε το 2020 αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο και το νομικό ανάχωμα στις αυθαιρεσίες της περιοχής, θέτοντας για πρώτη φορά επίσημα όρια βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Εκείνη η συμφωνία κάλυπτε ένα συγκεκριμένο τμήμα των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, βασιζόμενη στις προβλέψεις της σύμβασης του ΟΗΕ (UNCLOS). Το υφιστάμενο πλαίσιο έθεσε τις βάσεις για την ασφάλεια των ενεργειακών κοιτασμάτων και την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά πεδία για μελλοντική επέκταση. Η μέχρι τώρα εφαρμογή της απέδειξε ότι η διπλωματία του αμοιβαίου σεβασμού αποδίδει καρπούς, δημιουργώντας μια ζώνη σταθερότητας απέναντι στην αστάθεια. Η Αθήνα και το Κάιρο έχτισαν βήμα-βήμα μια στρατηγική συμμαχία, η οποία τώρα αξιοποιεί την παρακαταθήκη του 2020 για να ολοκληρώσει το χάρτη της νομιμότητας.

Η στρατηγική σημασία της επέκτασης για την ενέργεια και την ασφάλεια

Η προοπτική επέκτασης της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ δεν αποτελεί απλώς μια χαρτογραφική άσκηση επί χάρτου, αλλά μια κομβική κίνηση με τεράστιες προεκτάσεις στην ενέργεια και την ασφάλεια ολόκληρης της λεκάνης της Μεσογείου. Σε μια εποχή που η Ευρώπη αναζητά απεγνωσμένα νέους διαδρόμους ενεργειακής τροφοδοσίας και εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου, η στενή συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου διαμορφώνει έναν ασφαλή ενεργειακό διάδρομο. Τα θαλάσσια οικόπεδα και οι έρευνες υδρογονανθράκων αποκτούν ισχυρότερη νομική θωράκιση, αποθαρρύνοντας οποιονδήποτε τυχοδιωκτισμό.

Παράλληλα, η θεσμική αυτή εξέλιξη στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι μια θάλασσα κανενός, ούτε μια περιοχή όπου ισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά ένας χώρος που διέπεται αυστηρά από το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Αθήνα, αξιοποιώντας την ισχυρή της διπλωματική θέση και τις συμμαχίες της, χτίζει ένα τείχος νομιμότητας. Η επέκταση της οριοθέτησης θα κατοχυρώσει πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα, κλείνοντας οριστικά τα κενά που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν οι περιφερειακοί ταραχοποιοί.

Το μέλλον του άξονα Αθήνας – Καΐρου

Η νέα φάση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο σηματοδοτεί την ωριμότητα των διμερών σχέσεων και την κοινή συνειδητοποίηση των προκλήσεων. Οι δύο χώρες δεν λειτουργούν πλέον απλώς αντιδραστικά απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, αλλά προλαμβάνουν τις εξελίξεις με σχέδιο, αποφασιστικότητα και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Ο άξονας αυτός καθίσταται ο πυλώνας ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής, αποδεικνύοντας ότι η σταθερότητα χτίζεται με συνεργασίες και όχι με απειλές.

Καθώς οι διπλωματικές μηχανές δουλεύουν πλέον στο φουλ και οι τεχνικές επιτροπές ετοιμάζονται να βάλουν κάτω τους χάρτες για το επόμενο βήμα της επέκτασης, το μήνυμα προς την Άγκυρα είναι σαφέστατο. Η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο είναι ο μόνος δρόμος που εγγυάται το μέλλον. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος βαδίζουν χέρι-χέρι, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές πιέσεις σε ευκαιρίες για στενότερη εθνική και περιφερειακή θωράκιση, διασφαλίζοντας την ειρήνη και τη νομιμότητα στις θάλασσες της Μεσογείου.