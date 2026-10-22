Τηλεθέαση (21/10): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,3%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 16,8%
- ALPHA – Happy Day 14%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,1%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,1%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 15%
- ΣΚΑΪ – Live You 13,4%
- OPEN – 10 Παντού 12,9%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,2%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,5%
- STAR – Stars System 5,9%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 3,3%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ντέρτι 18,1%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,7%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,8%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 14,5%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 14,4%
- MEGA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ 14,2%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 13,8%
- STAR – First Dates 9,6%
- MEGA – Pre Game 5,1%
- ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 1,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- ALPHA – Happy Day 19,6%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,3%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 9,9%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 8,3%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 7,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,7%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,3%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,4%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,5%
- ΣΚΑΪ – Live You 10,3%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,6%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 9,2%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 5,8%
- OPEN – 10 Παντού 4,6%
- STAR – Stars System 4,5%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 3,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,7%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 16,4%
- ANT1 – Ντέρτι 13,7%
- MEGA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ 13,6%
- STAR – First Dates 13,1%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 12,6%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,7%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 10,5%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,2%
- MEGA – Pre Game 5,6%
- ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 0,4%