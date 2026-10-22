Τηλεθέαση (21/10): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου για την τηλεθέαση. Τα αναλυτικά νούμερα αποτυπώνουν την κατάταξη των προγραμμάτων στο γενικό και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA κατέγραψε 21,3% στην ζώνη 05:00 – 10:00, ενώ η σειρά Ντέρτι σημείωσε 18,1% στην prime time.
  • Στο δυναμικό κοινό, το Happy Day βρέθηκε στην κορυφή της ζώνης 05:00 – 10:00 με 19,6%, ενώ στην prime time η σειρά Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ συγκέντρωσε 16,4%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,3%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 16,8%
  3. ALPHA – Happy Day 14%
  4. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 13,1%
  5. OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,5%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,1%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 15%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 13,4%
  3. OPEN – 10 Παντού 12,9%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12%
  5. ALPHA – Super Κατερίνα 11,2%
  6. ANT1 – Το Πρωινό 10,5%
  7. STAR – Stars System 5,9%
  8. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,5%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,9%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 3,3%

Prime Time Ζώνη:

  1. ANT1 – Ντέρτι 18,1%
  2. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,7%
  3. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,8%
  4. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 14,5%
  5. ALPHA – Μια Γυναίκα 14,4%
  6. MEGA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ 14,2%
  7. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 13,8%
  8. STAR – First Dates 9,6%
  9. MEGA – Pre Game 5,1%
  10. ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 1,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. ALPHA – Happy Day 19,6%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,3%
  3. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 9,9%
  4. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 8,3%
  5. ΣΚΑΪ – Σήμερα 7,7%
  6. OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,7%
  7. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,3%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Super Κατερίνα 14,4%
  2. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,5%
  3. ΣΚΑΪ – Live You 10,3%
  4. ANT1 – Το Πρωινό 9,6%
  5. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 9,2%
  6. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 5,8%
  7. OPEN – 10 Παντού 4,6%
  8. STAR – Stars System 4,5%
  9. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 3,9%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 1,7%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 16,4%
  2. ANT1 – Ντέρτι 13,7%
  3. MEGA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ 13,6%
  4. STAR – First Dates 13,1%
  5. ALPHA – Μια Γυναίκα 12,6%
  6. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,7%
  7. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 10,5%
  8. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,2%
  9. MEGA – Pre Game 5,6%
  10. ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 0,4%
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