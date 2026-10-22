Τηλεθέαση (21/10): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου για την τηλεθέαση. Τα αναλυτικά νούμερα αποτυπώνουν την κατάταξη των προγραμμάτων στο γενικό και στο δυναμικό κοινό.