Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Ορεστιάδα – Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική

Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Πεντάλοφου Ορεστιάδας, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, απεγκλωβίζοντας τους επιβαίνοντες, οι οποίοι παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες συνέβη το πρωί της Τρίτης (27/10) στην περιοχή του Πεντάλοφου Ορεστιάδας.
  • Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 9:30, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα απεγκλώβισαν τους τρεις επιβαίνοντες και τους παρέδωσαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες συνέβη το πρωί της Τρίτης (27/10) στην περιοχή του Πεντάλοφου Ορεστιάδας.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 9:30, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δικαίων με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τους τρεις επιβαίνοντες του οχήματος και τους παρέδωσαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

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