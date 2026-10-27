Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Ορεστιάδα – Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική

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Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες συνέβη το πρωί της Τρίτης (27/10) στην περιοχή του Πεντάλοφου Ορεστιάδας.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 9:30, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δικαίων με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τους τρεις επιβαίνοντες του οχήματος και τους παρέδωσαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστούν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.