Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν σε Περιστέρι και Πετρούπολη για διακίνηση ναρκωτικών – Τα μετέφερε 21χρονος με μηχανάκι και τα έκρυβε σε κλειδί

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Δύο ανήλικοι 14 και 17 ετών και ένας 21χρονος συνελήφθησαν το Σάββατο σε Περιστέρι και Πετρούπολη αντίστοιχα κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 21χρονος φέρεται να διακινούσε τις ουσίες με μηχανάκι και είχε διαμορφώσει κρύπτη μέσα σε κλειδί οχήματος, ώστε να μεταφέρει τα ναρκωτικά χωρίς να εντοπίζονται.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Δ.Δ.Ε.Ε.Α.) της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), έπειτα από πληροφορίες για τη δράση των τριών νεαρών, οι οποίοι ενδεχομένως πουλούσαν ναρκωτικά και σε ανήλικους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν, πρωινές και απογευματινές ώρες της 29-10-2026 σε Πετρούπολη και Περιστέρι, -3- νεαροί, ηλικίας 14, 17 και 21 ετών, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των νεαρών στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι -3- συλληφθέντες αποθήκευαν στις οικίες τους ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, οι οποίες διακινούνταν από τον 21χρονο σε ανήλικα άτομα χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακή» μοτοσικλέτα, η οποία και κατασχέθηκε.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή όσο και στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν:

520- γραμμ. κοκαΐνης,

44- γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη,

859- γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

πιστόλι-ρέπλικα,

μαχαίρι-πεταλούδα,

3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις,

πλήθος συσκευασιών πρόσφορες προς διακίνηση,

5 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -6.340- ευρώ.Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του 21χρονου αποτελεί το γεγονός ότι είχε αποκρύψει μέσα σε κουτί εταιρείας διανομής ναρκωτικές ουσίες, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε ειδικά διαμορφωμένο αντικείμενο (κλειδί οχήματος) με μυστική κρύπτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.