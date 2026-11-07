Η Realnews αυτής της Κυριακής (8/11/2026)

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Με τίτλο: «O Ερντογάν στα… κάγκελα» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Νέα έκρηξη παράλογων απαιτήσεων από την Αγκυρα μετά την ψυχρολουσία της σε τέσσερα μέτωπα.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ξεκινούν πάλι οι έρευνες βυθού από το γαλλικό πλοίο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την έκδοση NAVTEX. Η τουρκική αντι-NAVTEX και τα τρία σενάρια που επεξεργάζονται οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

– Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και οι νέοι συσχετισμοί απομακρύνουν την απόκτηση από την Τουρκία των F-35 και των κινητήρων των μαχητικών ΚΑΑΝ.

– Το τριπλό χαστούκι της Κομισιόν στον Τούρκο Πρόεδρο για το καλώδιο, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το casus belli. Επιστολή-καταπέλτης της Ελλάδας.

– Ναυάγιο στον ΟΗΕ. Ο εκλεκτός της Αγκυρας για τη θέση του γενικού γραμματέα, Φεριντούν Σινιρλίογλου, συγκέντρωσε μόλις τρεις ψήφους ενθάρρυνσης έναντι οκτώ ψήφων αποθάρρυνσης.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Η επόμενη ημέρα μετά την ήττα του Τραμπ. Η ενίσχυση του ελληνοαμερικανικού λόμπι και των ελληνικών θέσεων στο νέο Κογκρέσο. Σε ποιες επιτροπές αναμένεται να αναλάβει κομβικό ρόλο ο Κρις Πάππας. Στάση αναμονής από τους Ευρωπαίους για τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ποιος είναι ο Τζον Οσοφ, το αστέρι των Δημοκρατικών, που τον αποκαλούν «νέο Ομπάμα». Γράφουν στην «R»: Δ. Αβραμόπουλος, Δ. Μαύρος, Α. Δεσποτόπουλος, Μπ. Παπαδημητρίου, Αθ. Δρούγος.

– ”Να κάνουμε επίδειξη δύναμης!”. Η «R» αποκαλύπτει τους διαλόγους του επικεφαλής της ΜΚΟ που τζόγαρε τις φιλανθρωπικές δωρεές στο στοίχημα. Το στήσιμο αγώνων σε τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα, οι οδηγίες στους διαιτητές για ανύπαρκτα πέναλτι και η συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά που ήδη είχαν φύγει από τη ζωή. Οι εισπράξεις 2 εκατ. ευρώ, το εικονικό διαζύγιο και η διαμονή σε σουίτες πολυτελών ξενοδοχείων. Τι δηλώνουν στην «R» γονείς παιδιών που ασθενούσαν και είδαν τα χρήματα να εξανεμίζονται.

– Το χρηματοκιβώτιο του ”Mr Χωριάτικο”. Η μυστική επιχείρηση που έγινε τον περασμένο Αύγουστο στη Ρόδο και ξεκλείδωσε την πολυδαίδαλη υπόθεση. Το γραφείο real estate του νησιού, η βαλίτσα με την κοκαΐνη και οι εκατοντάδες κάρτες και POS που εντοπίστηκαν στο κρυφό θησαυροφυλάκιο.

– Πολεοδομία Κατερίνης: Πληρώνονταν και σε είδος! Ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα περιελάμβαναν τα δώρα που δέχονταν οι κατηγορούμενοι στη νέα υπόθεση διαφθοράς.

– Σκάνδαλο στο μπάσκετ: ”Μετέφερα τα χρήματα από την Κύπρο”. Η «R» αποκαλύπτει τι ανέφερε στην απολογία του ο προφυλακισμένος διαιτητής για τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Νίκος Παπαθανάσης, Γιάννης Μανιάτης.