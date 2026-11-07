Χανιά: 16χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση 15χρονη που μεγάλωνε μαζί της στο ίδιο σπίτι

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Φρίκη και οργή προκαλεί στα Χανιά η καταγγελία εις βάρος ενός 16χρονου ότι βίαζε 15χρονη με την οποία μεγάλωσαν μαζί στο ίδιο σπίτι. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, με τον ανήλικο να κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι διέμεναν στο ίδιο σπίτι, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια εξ αίματος.

Η 15χρονη βρισκόταν σε καθεστώς αναδοχής, ενώ ο 16χρονος είχε υιοθετηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, κατά τα τελευταία δύο χρόνια ο 16χρονος φέρεται να προχώρησε και σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε στις αστυνομικές Αρχές και σε βάρος του ανήλικου αποδόθηκε κατηγορία για βιασμό.

Συνελήφθη και 54χρονη

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr, μία 54χρονη γυναίκα, χωρίς να διευκρινίζεται ακόμα η συγκεκριμένη κατηγορία που της αποδίδεται.

Όπως έγινε γνωστό, οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.