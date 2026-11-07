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Τσίπρας: «Οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη την πενταετία ‘15-‘19» – Ποια είναι η πρότασή του για την ταινία της εβδομάδας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, πρότεινε την ταινία «Το Μεγάλο Σορτάρισμα», ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το επίμαχο άρθρο 23 και τη στάση της απέναντι στην ακρίβεια και τα funds. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πλειστηριασμοί το 2025 ήταν πενταπλάσιοι συγκριτικά με ολόκληρη την πενταετία 2015-2019, καταγράφοντας περαιτέρω άνοδο κατά την τρέχουσα χρονιά.

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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, επέλεξε ως ταινία της εβδομάδας το «Μεγάλο Σορτάρισμα» του Adam Black με τον Στιβ Κάρελ.
  • «Και όλα αυτά ενώ οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη τη πενταετία ‘15-‘19, ενώ φέτος αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.
  • Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται μόνο να μην ενοχλεί τα καρτέλ της ακρίβειας και να διευκολύνει με κάθε μέσο τα funds.

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Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας προτείνει την ταινία της εβδομάδας, πάντα εμπνευσμένη από τα γεγονότα των ημερών. Για σήμερα επέλεξε το «Μεγάλο Σορτάρισμα» του Adam Black με τον Στιβ Κάρελ.

«Η εβδομάδα που μας πέρασε είχε ένα άρθρο 23 για το οποίο οι βουλευτές της ΝΔ δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν ήταν καλό ή κακό. Βέβαια, όσοι θεωρούν ότι ήταν καλό δεν μας λένε γιατί αποσύρθηκε, ενώ όσοι πιστεύουν πως ήταν κακό, δεν έχουν κάποια πειστική εξήγηση για το πώς βρέθηκε εκεί εξαρχής», τονίζεται στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης, ενώ στο βίντεο προβάλλονται δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης και της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Και όλα αυτά ενώ οι πλειστηριασμοί μόνο το 2025 ήταν 5 φορές περισσότεροι από ό,τι όλη την πενταετία ‘15-‘19, ενώ φέτος αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει: «Με μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο να μην ενοχλεί τα καρτέλ της ακρίβειας και να διευκολύνει με κάθε μέσο τα funds, ίσως ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εισήγαγε το άρθρο 23 στη Βουλή, να έπρεπε να αλλάξει τίτλο. Να μετονομαστεί σε υπουργός ακρίβειας και πλειστηριασμών. Του ταιριάζει περισσότερο».

«Αν όμως θέλετε να μάθετε πώς ακριβώς γίνεται αυτό το κόλπο και ποιοι κερδίζουν από τη συμφορά των απλών ανθρώπων, δεν έχετε παρά να δείτε την ταινία της εβδομάδας», καταλήγει η λεζάντα της ανάρτησης.

Καταλήγοντας, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται στο βίντεο να λέει πως «οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική. Άλλωστε στην Ελλάδα αγαπάμε το μπάσκετ κι όχι το μπέιζμπολ. Καλή σας θέαση».

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