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Η ΕΛΑΣ έδωσε σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου στη δημοσιότητα και μετά την εισαγγελική διάταξη, τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν και έκλεβαν ηλικιωμένους στην Αττική, προσποιούμενοι τους λογιστές.

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της προσέγγιζαν ηλικιωμένους, κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους παριστάνοντας τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων και στη συνέχεια αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των συλληφθέντων εδώ