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Στο Γενικό Χημείο του Κράτους έχει μεταφερθεί ο ύποπτος φάκελος, που φέρεται να περιείχε άγνωστη λευκή σκόνη, και εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη λεωφόρο Κατεχάκη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Ο ύποπτος φάκελος, με αποστολέα ένα υποτιθέμενο κέντρο καρδιολογίας στη Βρετανία, εντοπίστηκε από το ειδικό μηχάνημα ελέγχου που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναφερόταν συγκεκριμένος παραλήπτης.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ κλήθηκε στο σημείο ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες παρέλαβαν με ασφάλεια τον φάκελο για περαιτέρω έλεγχο.

Το ύποπτο περιεχόμενο εστάλη αρχικά στον ΕΟΔΥ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες αναλύσεις και να εξακριβωθεί τι περιέχει.