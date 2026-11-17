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Στο κεφάλι από πέτρα τραυματίστηκε μία ειδική φρουρός με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ελέγχου στο κέντρο της Αθήνας, ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά προσαγωγές για διάφορα αδικήματα, έξι ανδρών και μίας γυναίκας. Οι πέντε είναι Έλληνες και οι δύο αλλοδαποί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό με τον τραυματισμό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Φειδίου. Σε άλλο περιστατικό, στις οδούς Σοφοκλέους και Πεσμαζόγλου, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια προελέγχου, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αλλοδαπός εντοπίστηκε να φορά γάντια και μάσκα και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, ενώ μία αλλοδαπή βρέθηκε χωρίς έγγραφα και φορώντας κουκούλα τύπου full face.

Από τους ημεδαπούς, ο ένας προσήχθη από την ΕΛΑΣ καθώς είχε περιοριστικούς όρους λόγω συμμετοχής σε επεισόδια, ενώ άλλος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του τρεις σωλήνες και γάντια. Ακόμη δύο άτομα προσήχθησαν, καθώς ο ένας από τους δύο έφερε μαχαίρι.

Η έβδομη προσαγωγή αφορά ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πολυεργαλείο με ενσωματωμένο μαχαίρι. Ο συγκεκριμένος οδηγείται στην ΥΑΡΕΒ.