Με έναν ιδιαίτερο, όσο και πρωτότυπο τρόπο, τίμησαν σήμερα Τρίτη την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. Οι μαθητές προχώρησαν σε μία συγκινητική αναπαράσταση της στιγμής που το άρμα μάχης γκρέμισε την πύλη του ιστορικού κτιρίου.

Με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, τα παιδιά κατασκεύασαν ένα ομοίωμα της κεντρικής εισόδου του Πολυτεχνείου, με τους χαρακτηριστικούς λευκούς ιωνικούς κίονες και τα κάγκελα, πάνω στα οποία δέσποζε το ιστορικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», σύμφωνα με το veriotis.

Στο επίκεντρο της αναπαράστασης, η στιγμή της εισβολής του τανκ. Ένας μικρός μαθητής, φορώντας μια αυτοσχέδια κατασκευή από πράσινο χαρτόνι που αναπαριστούσε το στρατιωτικό όχημα, κινήθηκε προς την πύλη του Πολυτεχνείου, την οποία και γκρέμισε.

Αμέσως μετά, μέσα από τα «ερείπια» της πύλης, ξεπρόβαλαν οι υπόλοιποι μαθητές, σηκώνοντας ψηλά ένα μαύρο πανό με το σύνθημα «ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ», μεταφέροντας με τον δικό τους τρόπο το μήνυμα αντίστασης και αγώνα για τη δημοκρατία.

Μέσα από αυτό το ξεχωριστό θεατρικό δρώμενο, οι μικροί μαθητές γύρισαν τον χρόνο πίσω στα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, όταν το τανκ εισέβαλε στο Πολυτεχνείο, γκρεμίζοντας την κεντρική πύλη, πίσω από την οποία βρίσκονταν οι εξεγερμένοι φοιτητές.

Μια σχολική εκδήλωση που δεν περιορίστηκε σε λόγια και αφηγήσεις, αλλά έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά τα γεγονότα εκείνων των ημερών, κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη και τα διαχρονικά μηνύματα του Πολυτεχνείου.

Την ξεχωριστή αυτή αναπαράσταση παρακολούθησαν με συγκίνηση όσοι γονείς μαθητών είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν, βλέποντας τα παιδιά τους να ζωντανεύουν μια τόσο σημαντική στιγμή της ιστορίας. Βέβαια, για τους μικρούς πρωταγωνιστές, η σοβαρότητα των γεγονότων μπλέχτηκε με την παιδική αθωότητα, τον αυθορμητισμό και τα χαμόγελα, καθώς δεν έλειψαν και οι πιο παιχνιδιάρικες στιγμές.

Να σημειωθεί ότι εμπνεύστρια και δημιουργός του κόνσεπτ και του σκηνικού είναι η εκπαιδευτικός του σχολείου και εικαστικός Δόμνα Σαρητσόγλου.