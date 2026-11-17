ΑΔΕΔΥ: Απεργία την 25η Νοεμβρίου σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Στην προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ προχώρησε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, με κεντρικό αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ., ενώ το διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μέτρα κατά της ακρίβειας.