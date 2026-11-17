Στην προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ προχώρησε η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026 με κεντρικό αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην Αθήνα, έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ..
Στην απόφασή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει τα κάτωθι αιτήματα:
- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής μας δύναμης.
- Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και του Μ.Κ. 2025-2026.
- Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.
- Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον Ιδιωτικό Τομέα.
- «Ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017, με χορήγηση του Μισθολογικού Κλιμακίου
- Αύξηση και επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
- Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).
- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, τους Ο.Τ.Α., τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Ασφάλιση. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
- Γενναία χρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας.
- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του Φ.Π.Α. στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.
- Προστασία της λαϊκής στέγης: Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.
- Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/2021) και του Ν.5053/2023 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των Νόμων που ιδιωτικοποιούν την Κοινωνική Ασφάλιση. Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.
- Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών διατάξεων του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.
- ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Οργανισμών και φορέων.