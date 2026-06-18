Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ διακόπτει κάθε επαφή με την Κάγια Κάλας – Ρήξη μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Σε μια κίνηση που οδηγεί τις σχέσεις του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ναδίρ, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε την πλήρη διακοπή των επαφών του με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση σε φερόμενες δηλώσεις της Ευρωπαίας αξιωματούχου, τις οποίες η ισραηλινή πλευρά εξέλαβε ως βαρύτατη προσβολή, επισφραγίζοντας ένα βαθύ διπλωματικό χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι κατηγορίες για «εμμονική στάση»

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X, ο Σάαρ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Κάλας, κατηγορώντας την ανοιχτά ότι «ενεργεί εμμονικά και με κατάφωρη αδικία» απέναντι στο Ισραήλ.

Η οργή του Ισραηλινού ΥΠΕΞ πυροδοτήθηκε από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Κάλας συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του απαρτχάιντ.

Ο Σάαρ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους σχόλια ισοδυναμούν με «συκοφαντία περί αιματοχυσίας».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η στάση της Ευρωπαίας αξιωματούχου μετά τον σάλο που προκλήθηκε δεν του άφησε περιθώρια ελιγμών.

Σημείωσε ότι η Κάλας δεν διέψευσε ούτε έδωσε διευκρινίσεις για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, γεγονός που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν μου άφησε άλλη επιλογή από το να διακόψω κάθε επαφή».

Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel. Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026

Η σύγκριση με το απαρτχάιντ και η βαθιά κρίση στην ευρωπαϊκή διπλωματία

Η νέα αυτή διπλωματική γκάφα της Κάγια Κάλας έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επαφών υψηλού επιπέδου στο Μεξικό, προκαλώντας τριγμούς στις Βρυξέλλες, καθώς η ίδια φαίνεται να διαφοροποιήθηκε πλήρως από την επίσημη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντείνοντας την αμφισβήτηση γύρω από την ηγεσία της.

Σύμφωνα με το Euractiv, η πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας είχε ταξιδέψει στην Πόλη του Μεξικού από τις 20 έως τις 22 Μαΐου, ως επικεφαλής ανώτατης ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας για να συμμετάσχει σε μια σημαντική σύνοδο κορυφής.

Κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών και εμπιστευτικών συναντήσεων με εκπροσώπους της μεξικανικής κυβέρνησης, η Κάλας συνέκρινε τη μεταχείριση των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ με τις ρατσιστικές πολιτικές του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, οι οποίες ίσχυαν από το 1948 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν ανατραπούν από προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα.

Αξιωματούχοι και διπλωμάτες, ανάμεσα στους οποίους και ορισμένοι που ήταν παρόντες στη συνάντηση, αποκάλυψαν στο Euractiv ότι η Ευρωπαία αξιωματούχος περιέγραψε μάλιστα το πόσο βαθιά συγκινήθηκε από μια περσινή επίσκεψή της στη Νότια Αφρική και στο Μουσείο Απαρτχάιντ στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η κατηγορία ότι οι πολιτικές και η στρατιωτική δράση του Ισραήλ, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, έχουν τις ρίζες τους σε μια πολιτική ρατσισμού τύπου απαρτχάιντ απέναντι στους Παλαιστίνιους ή τους Άραβες, θεωρείται εξαιρετικά αμφιλεγόμενη.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), της οποίας ηγείται η Κάλας, δέχεται πρωτοφανή κριτική για το αν είναι σε θέση να επιτελέσει τον σκοπό της κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω μιας περιόδου έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στις Βρυξέλλες, Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η ΕΕ ασκεί κριτική στο Ισραήλ και υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Η σύγκριση με το απαρτχάιντ είναι απαράδεκτη και δεν αποτελεί πολιτική της ΕΕ. Είναι μεγάλο πρόβλημα αν προβαίνει σε τέτοιου είδους δηλώσεις ενώ εκπροσωπεί επίσημα την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή».