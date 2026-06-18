Βούλα: Συνελήφθησαν δύο 15χρονοι για ληστεία 17χρονου

Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν στη Βούλα για ληστεία σε βάρος 17χρονου, στον οποίο αφαίρεσαν ηλεκτρικό πατίνι με χρήση σωματικής βίας, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν στη Βούλα, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 17χρονου, από τον οποίο αφαίρεσαν ηλεκτρικό πατίνι με χρήση σωματικής βίας.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου, με τον 17χρονο να τραυματίζεται ελαφρά μετά την επίθεση.
  • Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους δράστες την ίδια ημέρα, εντοπίζοντας και επιστρέφοντας το κλεμμένο πατίνι, ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 17χρονου στην περιοχή της Βούλας, ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν τον 17χρονο, που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν το πατίνι και διέφυγαν. Από την επίθεση ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από πτώση στο οδόστρωμα.

Κατά την έρευνα της υπόθεσης και μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το ηλεκτρικό πατίνι εντοπίστηκε στη Γλυφάδα και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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