ΗΠΑ: Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα της Siemens και κρίσιμες υποδομές – «Ενεργή απειλή» από χάκερ

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Πολλές αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες εξέδωσαν προειδοποίηση ότι άγνωστοι χάκερ προσπαθούν να παραβιάσουν συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ύδρευσης και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω εκτεταμένων περιστατικών στον κυβερνοχώρο που στοχεύουν τοπικά συστήματα ύδρευσης σε πολλές πολιτείες τις τελευταίες εβδομάδες, σε επιθέσεις που ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια υποπτεύονται ότι συνδέονται με το Ιράν.

«Ενεργή απειλή» σε κρίσιμους τομείς

Η προειδοποίηση, η οποία εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), το FBI, το υπουργείο Ενέργειας, την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) και την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, περιγράφει μια «ενεργή απειλή» για όλους τους λογικούς ελεγκτές (PLC) της σειράς Siemens S7 σε πολλαπλούς τομείς κρίσιμων υποδομών.

Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις μεταποίησης, ενέργειας, ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων, χημικών, καθώς και τροφίμων και γεωργίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, η παραβίαση αυτών των συσκευών θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραχή κρίσιμων διεργασιών, περιστατικά ασφαλείας, διακοπή λειτουργίας ή ζημιά στον εξοπλισμό, παραβίαση ευαίσθητων δεδομένων, παραβάσεις συμμόρφωσης και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε διασυνδεδεμένα συστήματα.

Χρήση AI από τους χάκερ

Η Siemens δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με την οδηγία, οι χάκερ χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για να μειώσουν δραματικά τις τεχνικές γνώσεις και τον χρόνο που απαιτούνται για την ανάπτυξη μεθόδων εκμετάλλευσης που μπορούν να παραβιάσουν με επιτυχία τα συστήματα.

Η CISA είχε προειδοποιήσει στις 30 Ιουλίου για σημαντική αύξηση των χάκερ που στοχεύουν προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές PLC, σε συνέχεια οδηγίας της 22ας Ιουλίου που προειδοποιούσε για χάκερ συνδεδεμένους με το Ιράν που εκμεταλλεύονται τέτοιες συσκευές κατασκευασμένες από τις Siemens, Rockwell Automation και Schneider Electric.

Πολιτικές τριβές

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι απέφυγαν να συνδέσουν επίσημα το Ιράν με τις πρόσφατες επιθέσεις σε τοπικά συστήματα ύδρευσης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στις 31 Ιουλίου ότι δεν πιστεύει πως εμπλέκεται το Ιράν.

Αντίθετα, επέρριψε την ευθύνη στη Μινεσότα, την πρώτη πολιτεία που ανέφερε ένα κύμα τουλάχιστον 30 περιστατικών στον κυβερνοχώρο σχετικά με το νερό, τα οποία συνέβησαν στις 26 και 27 Ιουλίου.