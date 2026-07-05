Λασίθι: Συμπλοκή Αιγύπτιων εργαζομένων σε συνεργείο καθαρισμού – Δύο τραυματίες

Σήμερα, 5 Ιουλίου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ Αιγύπτιων εργαζομένων συνεργείου καθαρισμού σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Πλάκα Λασιθίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ ο ένας λόγω σοβαρότητας διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, με την ΕΛ.ΑΣ. να διεξάγει έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.

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Υπό διερεύνηση τα αίτια της συμπλοκής
Πηγή: Politica
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων συνεργείου καθαρισμού σημειώθηκε σήμερα (5/7/2026) σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Πλάκα Λασιθίου.
  • Πρόκειται για άτομα αιγυπτιακής καταγωγής, με τον έναν να φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι και τον δεύτερο από αιχμηρό αντικείμενο. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
  • Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ενός, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, ενώ διεξάγονται έρευνες για τα ακριβή αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

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Συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων συνεργείου καθαρισμού, σημειώθηκε σήμερα (5/7/2026) τα ξημερώματα, σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Πλάκα στο νομό Λασιθίου.

Πρόκειται για άτομα αιγυπτιακής καταγωγής όπου σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι και ο δεύτερος τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του ενός εκ των δυο, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Η μεταφορά τους έγινε συνοδεία αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. ενώ διεξάγονται έρευνες, για τα ακριβή αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

Πηγή: Politica

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