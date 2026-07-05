Λασίθι: Συμπλοκή Αιγύπτιων εργαζομένων σε συνεργείο καθαρισμού – Δύο τραυματίες

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Συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων συνεργείου καθαρισμού, σημειώθηκε σήμερα (5/7/2026) τα ξημερώματα, σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Πλάκα στο νομό Λασιθίου.

Πρόκειται για άτομα αιγυπτιακής καταγωγής όπου σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρει τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι και ο δεύτερος τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι τραυματίες αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του ενός εκ των δυο, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Η μεταφορά τους έγινε συνοδεία αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ. ενώ διεξάγονται έρευνες, για τα ακριβή αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

Πηγή: Politica