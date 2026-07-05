Λευκάδα: Επιχείρηση του Λιμενικού για ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο Ακρωτήρι Δουκάτου με 4 επιβαίνοντες

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Επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου Λευκάδας, μετά τη μηχανική βλάβη που υπέστη ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Νήσων Κουκ.

Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το σκάφος έχει καταστεί ακυβέρνητο λόγω της βλάβης. Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς παροχή συνδρομής μεταβαίνει και ένα ρυμουλκό.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.