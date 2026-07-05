Λευκάδα: Επιχείρηση του Λιμενικού για ακυβέρνητο ιστιοφόρο στο Ακρωτήρι Δουκάτου με 4 επιβαίνοντες

Επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου Λευκάδας, για ένα ακυβέρνητο ιστιοφόρο σημαίας Νήσων Κουκ που υπέστη μηχανική βλάβη. Στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, με περιπολικό σκάφος και ρυμουλκό να μεταβαίνουν στην περιοχή προς παροχή συνδρομής

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου Λευκάδας, για ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος.
  • Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, αν και το σκάφος έχει καταστεί ακυβέρνητο.
  • Ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού βρίσκεται στην περιοχή, ενώ προς παροχή συνδρομής μεταβαίνει και ένα ρυμουλκό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου Λευκάδας, μετά τη μηχανική βλάβη που υπέστη ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Νήσων Κουκ.

Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το σκάφος έχει καταστεί ακυβέρνητο λόγω της βλάβης. Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ προς παροχή συνδρομής μεταβαίνει και ένα ρυμουλκό.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

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