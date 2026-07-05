Φωτιά στην Οινόη: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

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Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς στην Οινόη που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία: