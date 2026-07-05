Φωτιά στην Οινόη: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς στην Οινόη που είναι σε εξέλιξη.
Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα
- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
- Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.