Φωτιά στην Οινόη: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας, λόγω της εν εξελίξει φωτιάς στην Οινόη. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε συγκεκριμένα σημεία της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών και στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας.

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Οινόη- φωτιά
ΦΩΤΟ: Πυρκαγιά ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας, λόγω της φωτιάς στην Οινόη που είναι σε εξέλιξη.
  • Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής.
  • Οι διακοπές αφορούν τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών και τον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon).

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Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω της φωτιάς στην Οινόη που είναι σε εξέλιξη.

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Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα
  • Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
  • Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

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