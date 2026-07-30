Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα από το 112

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Μήνυμα εστάλη πριν από λίγο από το 112 για τη φωτιά στην Πάρο.

Οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο χωριό καλούνται να απομακρυνθούν προς τον Δρυό.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν Εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Σήμερα το νησί της Πάρου έχει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί ακόμη τέσσερα μηνύματα από το 112.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 02:10 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Δρυό και

στις 01:31 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία Αλυκή.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 14:42, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά προς την Αλυκή, και στις 15:28 κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς την Αλυκή.