Πακιστάν: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τη βομβιστική επίθεση σε τρένο – Συγκλονιστικές εικόνες

Άννα Δόλλαρη

Διεθνή Νέα

Συγκλονιστική εικόνα
Τουλάχιστον 82 τραυματίες
Σοκ έχει προκαλέσει στο Πακιστάν η αιματηρή επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο εναντίον τρένου που μετέφερε στρατιώτες στην Κουέτα, πρωτεύουσα της νοτιοδυτικής επαρχίας Μπαλουχιστάν. Από την ισχυρή έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 82 τραυματίστηκαν, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ο Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν (BLA), μια αυτονομιστική οργάνωση που δρα στην περιοχή.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο της επίθεσης, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια και κτίρια κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ενώ αρκετά βαγόνια του τρένου εκτροχιάστηκαν, ανατράπηκαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν απανθρακωμένα οχήματα και πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

 

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα δημόσια νοσοκομεία της Κουέτα, με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να τίθενται σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού τραυματιών.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Καμάλ Χάιντερ, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με κλιμακούμενες επιθέσεις από αυτονομιστικές οργανώσεις στο Μπαλουχιστάν. Όπως σημείωσε, οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο βίαιες και συχνά στοχεύουν και Κινέζους εργαζομένους, λόγω της αντίθεσης που υπάρχει στα μεγάλα κινεζικά έργα υποδομών στην περιοχή.

 


Στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαδρόμου Κίνας–Πακιστάν, η κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ, έχει συνδεθεί με το πακιστανικό λιμάνι Γκουαντάρ, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Πεκίνο αλλά και αιτία έντονων αντιδράσεων από ένοπλες οργανώσεις στο Μπαλουχιστάν.

 

 

 

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την επίθεση με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας: «Τέτοιες δειλές τρομοκρατικές ενέργειες δεν μπορούν να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα του λαού του Πακιστάν. Παραμένουμε αταλάντευτοι στη δέσμευσή μας να εξαλείψουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της».

 

 

Πηγή: Al Jazeera

