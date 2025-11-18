Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος Τραμπ από τον ΟΗΕ

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του αμερικανικού ψηφίσματος που υποστηρίζει το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa, η ΠΑ δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη διοίκηση Τραμπ, την ΕΕ, μουσουλμανικά κράτη και άλλους φορείς για την υλοποίηση του μέτρου, «με τρόπο που θα τερματίσει τα βάσανα του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και θα προάγει τον πολιτικό δρόμο που οδηγεί σε ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμοποίηση».

Επίσης η Παλαιστινιακή Αρχή ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν «τις προσπάθειες των Παλαιστινίων για τερματισμό της κατοχής και επίτευξη ελευθερίας και ανεξαρτησίας, βασισμένες στη δέσμευσή τους για προώθηση μιας δίκαιης και συνολικής λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα — λύσης που θα φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: Times Of Israel, ΕΡΤ