Λόρενς Σάμερς: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ αποσύρεται από τον δημόσιο βίο έπειτα από την αποκάλυψη αλληλογραφίας με τον Επστάιν

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, Lawrence Summers
φωτογραφία αρχείου: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, άλλοτε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, κατόπιν πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ τα χρόνια του 2000, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, αφού ήρθε στο φως η ηλεκτρονική αλληλογραφία του με τον Τζέφρι Επστάιν, τον καλά δικτυωμένο στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη που όμως ήταν ταυτόχρονα σεξουαλικό αρπακτικό με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασής που είχα πάει να συνεχίσω να επικοινωνώ» με τον Τζέφρι Επστάιν, σημείωσε ο Λάρι Σάμερς σε ανακοίνωσή του.

«Ενώ θα εξακολουθήσω να τηρώ τις υποχρεώσεις μου ως εκπαιδευτικού» (σ.σ. διδάσκει οικονομικά, δημόσια διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ), συνέχισε, «θα αποσυρθώ από τις δεσμεύσεις μου για δημόσιες εμφανίσεις στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανόρθωση των σχέσεών μου με οικεία μου πρόσωπα».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 κουκουβάγιες κρύβονται πολύ καλά μέσα στο πλήθος – Μόνο το 1% μπορεί να τις βρει σε 15 δευτερόλεπτα

Το χρυσό δημητριακό που μπορεί να ενισχύσει το έντερο και να προστατεύσει την όραση

Σπίτι μου 2: Όλες οι αλλαγές μεγάλες που έρχονται – Ποιοι θα ωφεληθούν – Αναλυτικός οδηγός με 35 ερωτήσεις και απαντήσεις

Έκθεση-σοκ για τη Γερμανία: Ένα στα επτά παιδιά κινδύνευε το 2024 από φτώχεια

Ο τύπος ανθρώπου που εξοργίζει το κάθε ζώδιο – «Σας φαίνεται ανυπόφορος»

Το LinkedIn προσθέτει αναζήτηση με AI για να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν επαγγελματίες
περισσότερα
01:54 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ – Σαουδική Αραβία: Θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση – Υπέρ της πώλησης F-35 ο Τραμπ

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο για την πυρηνι...
01:38 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε τη Δευτέρα με ψηφοφορία του υπέρ του σχεδίου του προέδρ...
00:06 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: «Θα μιλήσω “κάποια στιγμή” με τον Μαδούρο» – Δεν αποκλείει την αποστολή στρατευμάτων στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Βενεζου...
23:44 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός στην Ευρώπη για ρωσική επίθεση: «Είμαστε σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού της Πολωνίας – Η προειδοποίηση της Γερμανίας

Αυξημένη είναι η ανησυχία που επικρατεί στην Ευρώπη, καθώς ολοένα και περισσότεροι αξιωματούχο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα