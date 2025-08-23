Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ 0-2: Οι «Πετεινοί» άλωσαν το «Έτιχαντ»

Η Τότεναμ του Τόμας Φρανκ πραγματοποιεί ονειρώδες ξεκίνημα στην Premier League της περιόδου 2025/2026. Μετά το εντός έδρας 3-0 επί της Μπέρνλι στην πρεμιέρα, οι «Πετεινοί» υποχρέωσαν σε «ανώμαλη προσγείωση» τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», επικρατώντας με 2-0 και κάνοντας το 2Χ2 σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα. Σκοράροντας, μάλιστα, πέντε τέρματα χωρίς να παραβιαστεί ακόμη η εστία τους!
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε εμφατικά στη νέα σεζόν και με το επιβλητικό 4-0 στο «Μολινό» επί της Γουλβς, και έδειξε ν’ αφήνει πίσω της την περυσινή αποτυχημένη χρονιά, παρά ταύτα μετά το σημερινό αποτέλεσμα, ο προβληματισμός επέστρεψε και πάλι στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
- Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
- Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)
- Μπέρνλι-Σάντερλαντ 17:00
- Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 17:00
- Μπόρνμουθ- Γουλβς 17:00
- Άρσεναλ-Λιντς 19:30
- Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8
- Έβερτον-Μπράιτον 24/8
- Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8
- Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8
Βαθμολογία
Τότεναμ 6 -2αγ.
Τσέλσι 4 -2αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3 -2αγ.
Σάντερλαντ 3
Λίβερπουλ 3
Νότιγχαμ Φόρεστ 3
Άρσεναλ 3
Λιντς 3
Μπράιτον 1
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κρίσταλ Πάλας 1
Νιούκαστλ 1
Έβερτον 0
Μάντσεστερ Γιουν. 0
Μπόρνμουθ 0
Μπρέντφορντ 0
Μπέρνλι 0
Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.
Γουλβς 0