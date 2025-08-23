Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ 0-2: Οι «Πετεινοί» άλωσαν το «Έτιχαντ»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ
πηγή: EPA/ADAM VAUGHAN

Η Τότεναμ του Τόμας Φρανκ πραγματοποιεί ονειρώδες ξεκίνημα στην Premier League της περιόδου 2025/2026. Μετά το εντός έδρας 3-0 επί της Μπέρνλι στην πρεμιέρα, οι «Πετεινοί» υποχρέωσαν σε «ανώμαλη προσγείωση» τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», επικρατώντας με 2-0 και κάνοντας το 2Χ2 σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα. Σκοράροντας, μάλιστα, πέντε τέρματα χωρίς να παραβιαστεί ακόμη η εστία τους!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε εμφατικά στη νέα σεζόν και με το επιβλητικό 4-0 στο «Μολινό» επί της Γουλβς, και έδειξε ν’ αφήνει πίσω της την περυσινή αποτυχημένη χρονιά, παρά ταύτα μετά το σημερινό αποτέλεσμα, ο προβληματισμός επέστρεψε και πάλι στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

  • Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά – 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
  • Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35′ Τζόνσον, 45’+2 Ραλφίνια)
  • Μπέρνλι-Σάντερλαντ 17:00
  • Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 17:00
  • Μπόρνμουθ- Γουλβς 17:00
  • Άρσεναλ-Λιντς 19:30
  • Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8
  • Έβερτον-Μπράιτον 24/8
  • Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8
  • Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8

Βαθμολογία

Τότεναμ 6 -2αγ.

Τσέλσι 4 -2αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3 -2αγ.

Σάντερλαντ 3

Λίβερπουλ 3

Νότιγχαμ Φόρεστ 3

Άρσεναλ 3

Λιντς 3

Μπράιτον 1

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κρίσταλ Πάλας 1

Νιούκαστλ 1

Έβερτον 0

Μάντσεστερ Γιουν. 0

Μπόρνμουθ 0

Μπρέντφορντ 0

Μπέρνλι 0

Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.

Γουλβς 0

15:20 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

