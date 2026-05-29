Τουρκία: Προκλητικό πρωτοσέλιδο ανήμερα της επετείου της Άλωσης – «Οι Έλληνες ξύνονται»

Προκλητικούς υπαινιγμούς κατά της Ελλάδας περιλαμβάνει το σημερινό πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Türkiye, στο οποίο φιλοξενείται φωτογραφία του Μωάμεθ τον Πορθητή με αφορμή τη μαύρη επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453.

«Οι Έλληνες ξύνονται», γράφει το πρωτοσέλιδο, ενώ στο δημοσίευμα υπάρχει αναφορά σε αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο, στην αγορά πυραύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας.

«Ξύνονται. Η Ελλάδα επιχειρεί να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο» σημειώνει η Türkiye, υποστηρίζοντας ότι απογειώθηκαν τουρκικά F-16 τα οποία καταδίωξαν τα ελληνικά μαχητικά, κάτι που διαψεύδεται από την Αθήνα, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1.

