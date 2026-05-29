Τουρκία: Προκλητικό πρωτοσέλιδο ανήμερα της επετείου της Άλωσης – «Οι Έλληνες ξύνονται»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

turkiye1
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Türkiye, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί φωτογραφία του Μωάμεθ του Πορθητή και γράφει «Οι Έλληνες ξύνονται».
  • Στο δημοσίευμα υπάρχει αναφορά σε αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο, στην αγορά πυραύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας.
  • Η Türkiye σημειώνει ότι «Η Ελλάδα επιχειρεί να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο», υποστηρίζοντας ότι τουρκικά F-16 καταδίωξαν ελληνικά μαχητικά, κάτι που διαψεύδεται από την Αθήνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Προκλητικούς υπαινιγμούς κατά της Ελλάδας περιλαμβάνει το σημερινό πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Türkiye, στο οποίο φιλοξενείται φωτογραφία του Μωάμεθ τον Πορθητή με αφορμή τη μαύρη επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453.

«Χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις διεργασίες της COP31»

«Οι Έλληνες ξύνονται», γράφει το πρωτοσέλιδο,  ενώ στο δημοσίευμα υπάρχει αναφορά σε αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο, στην αγορά πυραύλων από την Κυπριακή Δημοκρατία, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας.

«Ξύνονται. Η Ελλάδα επιχειρεί να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο» σημειώνει η Türkiye, υποστηρίζοντας ότι απογειώθηκαν τουρκικά F-16 τα οποία καταδίωξαν τα ελληνικά μαχητικά, κάτι που διαψεύδεται από την Αθήνα, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1.

Καλεντερίδης στον Realfm 97,8 για τουρκικές προκλήσεις: Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα – Δεν είναι λογικό να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα

Δείτε το πρωτοσέλιδο

 

 

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ