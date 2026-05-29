Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ – Αναλυτικά τα μέτρα της Τροχαίας

Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την Αττική οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι αυξημένη στα λιμάνια και τα ΚΤΕΛ. Το κύμα εξόδου αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, μετά το μεσημέρι.

Η εικόνα από τις εθνικές οδούς είναι προς το παρόν καλή. Περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και στην άνοδο της Λ. Κηφισού που έχει «κοκκινίσει» από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Νέα Χαλκηδόνα.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από τον κόμβο της Ανθούσας έως τον κόμβο της Λ. Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

10΄-15΄από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/HNkZMY7YTV — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 29, 2026

Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Από το πρωί, σήμερα, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 19 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 16.834, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια, εκ των οποίων 20 με ταχύπλοα και 21 με συμβατικά πλοία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ταξιδέψουν 2.506 επιβάτες με τα ταχύπλοα και 3.591 με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 13 αναχωρήσεις πλοίων, με τους επιβάτες να υπολογίζονται σε 4.374.

Γεμάτα τα λεωφορεία στα ΚΤΕΛ

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλή Φάτσιο, αυξημένη είναι και φέτος η κίνηση των εκδρομέων και σε σύγκριση με πέρυσι καταγράφεται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Για σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό (από 220 που είναι) και 25 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια για το Σάββατο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε ολόκληρη την επικράτεια

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) ενόψει της αναμενόμενα ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κατά το διάστημα από σήμερα, 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026.

Στόχος των μέτρων όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

εντατικά μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης εκδρομέων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα,

αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη τροχονομική αστυνόμευση σε χώρους με μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί κ.λπ.), καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

μέτρα και ειδικές δράσεις εντός των πόλεων καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου, με σκοπό την επικράτηση ασφαλούς κυκλοφοριακής τάξης και ευρυθμίας γενικότερ,

συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, που θα εκτελούν καθήκοντα σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου και θα επικεντρωθούν σε επικίνδυνες παραβάσεις και παραβάσεις που ευθύνονται βάσει στατιστικών στοιχείων για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

συνεργασία και συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και

ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ενώ τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων το τριήμερο

Επιπρόσθετα εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύει σήμερα, την Παρασκευή (29/5) από τις 16:00 έως τις 22:00 και το Σάββατο (30/5) από τις 08:00 έως τις 13:00.

Για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει τη Δευτέρα (1/6) από τις 16:00 έως τις 23:00.