Συναγερμός στην Φθιώτιδα: 60χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα τον αδελφό – Τα σκάγια χτύπησαν δύο ακόμη άτομα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22/8/25) σε Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης, στην Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε το μικρότερο αδελφό του, ο οποίος πρόλαβε να τρέξει μακριά. Ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν για εργασίες πλησίον του σπιτιού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις. Αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη.

Σύμφωνα το ίδιο μέσο, ο δράστης μένει μόνιμα στην Κοινότητα ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα. Τα δύο αδέρφια φέρεται να είχαν μεταξύ τους κτηματικές διαφορές και πριν τους πυροβολισμούς είχαν λογοφέρει.

